یک تحلیلگر منطقه ای بررسی کرد: ۳ اشتباه اساسی ریاض در حمله به یمن 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری المسیره، نجاح محمد علی پژوهشگر امور منطقه‌ای عراق با اشاره به اینکه تحولات اخیر، جدا از چشم‌انداز کلی منطقه نیست، تأکید کرد که عربستان سعودی در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی در تشدید تنش‌های منطقه ای، چه در رابطه با بحران ایران و چه از طریق تداوم محاصره و حمله به فرودگاه‌ها، بنادر و حریم هوایی یمن ایفای نقش می‌کنند.

این پژوهشگر منطقه ای تصریح کرد که هدف از حمله به فرودگاه صنعا، کشاندن منطقه به سوی یک جنگ تمام‌عیار است. وی پیش‌بینی کرد که پاسخ یمن تنها به اصل «فرودگاه در برابر فرودگاه» یا «بندر در برابر بندر» محدود نخواهد بود، چرا که پرونده‌های منطقه‌ای از یمن گرفته تا ایران، عراق، لبنان و فلسطین با یکدیگر گره خورده‌اند و هر رویارویی جدیدی، این جبهه‌ها را به هم متصل خواهد کرد.

نجاح محمد علی به ۳ اشتباه اساسی ریاض در خصوص تحولات منطقه پرداخته و نوشت که ریاض مرتکب ۳ اشتباه اساسی شد:

۱. اشتباه تاکتیکی: عربستان با حمله به فرودگاه صنعا، به یمن اجازه داد تا در پاسخ به هرگونه تقابل منطقه‌ای مرتبط با ایران، تحت عنوان «دفاع از خود»، مستقیماً وارد میدان شود.

۲. اشتباه استراتژیک: عربستان با وابسته کردن اقتصادش به نفت، تأسیسات نفتی و حیاتی خود را در برابر عملیات‌های نظامی آسیب‌پذیر و بی‌دفاع رها کرده است.

۳. اشتباه سیاسی: اصرار ریاض بر تداوم حضور در ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی در منطقه، در شرایطی که جهان به سمت گذار به سوی یک نظام چندقطبی است، یک خطای سیاسی آشکار محسوب می‌شود.

نجاح محمدعلی در مورد پاسخ یمن به حملات عربستان تأکید کرد که حمله به فرودگاه «ابها» تنها یک پیام اولیه بود و نبرد برای رفع محاصره وارد مرحله جدیدی شده است. وی احتمال داد که این گام، آغاز فروپاشی محاصره یمن باشد.

این پژوهشگر عراقی در پایان خاطرنشان کرد که هدف قرار دادن صنعا، به یمنی‌ها این حق مشروع را داد تا پس از ۱۱ سال ایستادگی در برابر تجاوز و محاصره توسط عربستان و آمریکا، به اقدامات گسترده‌تری دست بزنند که می‌تواند شامل اعمال معادلات جدید در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ باشد.