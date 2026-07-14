به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی المعلومه، در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: در شرایطی که ماشین جنگی صهیونیستی-آمریکایی در حال کشتار مردم بی‌گناه در فلسطین، لبنان، ایران و یمن است، اعزام هیئت دولتی به واشنگتن با کرامت ملی و خون شهدا همخوانی ندارد.

مقاومت اسلامی عراق تصریح کرد که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق مصداق اشغالگری است و باید طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده پایان یابد.

این بیانیه با هشدار درباره جایگزینی «اشغال نظامی» با «اشغال اقتصادی خطرناک‌تر»، تأکید کرد که آزادسازی اقتصاد عراق از سلطه دلار و شرکت‌های وابسته به اشغالگران، وظیفه ذاتی هر دولت ملی است.

مقاومت اسلامی عراق همچنین هشدار داد که هرگونه قرارداد یا توافقی که دولت قصد امضای آن را دارد، باید شفاف بوده و جهت بررسی به پارلمان ارائه شود؛ نه اینکه با تغییر نام‌هایی مانند «یادداشت تفاهم» یا «چارچوب همکاری» از نظارت قانونی شانه خالی کند.

این بیانیه در پایان هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی بزرگ خوانده و اعلام کرد که حاکمیت عراق کالایی برای معامله نیست و گزینه دفاع از منافع مشروع میهن همچنان پابرجاست.