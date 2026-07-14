تظاهرات میلیونی در یمن در محکومیت حمله متجاوزان سعودی 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المسیره اعلام کرد که از ساعتی پیش تظاهرات گسترده ای در استان صعده در محکومیت تجاوز ائتلاف سعودی به خاک این کشور برگزار شده است.

دیشب و دیروز نیز مناطق مختلف یمن شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در محکومیت حمله رژیم آل سعود به فرودگاه نظامی صنعا بود. قبایل و مردم یمن در استان‌های حجه، المحویت، ریمه، الضالع، اب، تعز و عمران با برگزاری تجمعات عظیم و راهپیمایی‌های گسترده، اعتراض شدید خود را نسبت به تداوم تجاوزات عربستان سعودی و حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا ابراز کردند. این تجمعات با اعلام وضعیت آماده‌باش جنگی برای پایان دادن به تجاوزات، رفع محاصره و حمایت کامل از تصمیمات رهبری و نیروهای مسلح برگزار شد.

در استان ریمه و المحویت ده ها هزار نفر با راهپیمایی‌های گسترده، ضمن محکوم کردن حمله به فرودگاه صنعا، از نیروهای مسلح حمایت کرده و از موضع جمهوری اسلامی ایران در راستای کمک به شکستن محاصره قدردانی کردند.

در استان اب، علاوه بر راهپیمایی‌های مردمی، دانشجویان نیز با برگزاری تجمع گسترده، حمله به فرودگاه صنعا را تداوم تجاوزات سال ۲۰۱۵ دانستند. استان‌های حجه و الضالع نیز شاهد برگزاری تجمعات پرشور مردمی بود. شرکت‌کنندگان ضمن محکوم کردن جنایت سعودی، خواستار پاسخ قاطع و فوری نیروهای مسلح به این تجاوزات شدند. بیانیه این تجمعات بر حمایت مطلق از بیانیه نیروهای مسلح و تفویض اختیار کامل به رهبری صنعا برای انتخاب هرگونه گزینه بازدارنده تأکید داشت.

در استان تعز نیز، مردم با برگزاری یک تجمع مسلحانه، اعلام «آماده باش عمومی» کردند. آن‌ها ضمن پاسخ به دعوت رهبر انصار الله یمن، آمادگی خود را برای نبرد جهت آزادی کامل و تثبیت حاکمیت و استقلال یمن اعلام نمودند.

در استان عمران نیز مردم با برپایی تجمع مسلحانه، ضمن تأیید بیانیه نیروهای مسلح، اعلام کردند که مراکز آموزش نظامی خود را بازگشایی کرده و در مسیر بسیج عمومی برای بازپس‌گیری حقوق ملی و پایان دادن به محاصره قرار می‌گیرند.

مشارکت‌کنندگان در تمامی تجمعات یمن بر ۴ اصل راهبردی «حق مشروع پاسخگویی»، «تفویض اختیار مطلق به حاکمیت» ، «قدردانی از ایران و تلاش های آن برای کمک به شکستن محاصره یمن» و «آمادگی برای نبرد» تاکید کردند.