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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

معاون رئیس جمهور: دولت از تفویض اختیارات به استانداران حمایت می‌کند

معاون رئیس جمهور: دولت از تفویض اختیارات به استانداران حمایت می‌کند

بوشهر-معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تقدیر از استاندار بوشهر بدلیل مدیریت مطلوب استان گفت: دولت از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری در نشست با استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر، اهمیت بسیار بالایی برای کشور دارد، یادآور شد: دولت در تلاش است، مشکلات معیشتی و اشتغال مردم با کمترین چالش مواجه شود و در ارائه خدمات به مردم، خستگی نخواهد شناخت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تقدیر از استاندار بوشهر بدلیل مدیریت مطلوب استان گفت: دولت از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران حمایت می‌کند.

وی گفت: مطالبات مردم استان بوشهر و موارد مطرح شده توسط استاندار را با نظر مساعد در دست پیگیری معاونان، مدیران و کارشناسان معاونت قرار می دهند.

در این دیدار، شاهپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی، استاندار بوشهر را همراهی می کرد.

کد مطلب 6887629

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