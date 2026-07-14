به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری در نشست با استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر، اهمیت بسیار بالایی برای کشور دارد، یادآور شد: دولت در تلاش است، مشکلات معیشتی و اشتغال مردم با کمترین چالش مواجه شود و در ارائه خدمات به مردم، خستگی نخواهد شناخت.



معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تقدیر از استاندار بوشهر بدلیل مدیریت مطلوب استان گفت: دولت از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران حمایت می‌کند.

وی گفت: مطالبات مردم استان بوشهر و موارد مطرح شده توسط استاندار را با نظر مساعد در دست پیگیری معاونان، مدیران و کارشناسان معاونت قرار می دهند.

در این دیدار، شاهپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی، استاندار بوشهر را همراهی می کرد.