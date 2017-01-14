به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر با تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: هاشمی بزرگ مردی است که جزء شخصیت‌های کم نظیر دنیای اسلام و دارای اندیشه بلندی بود.

وی افزود: او فرزندی برخواسته از حوزه علمیه، مفسر قرآن و دارای اندیشه توسعه‌ای بسیار عالی بود.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر بیان کرد: مراسم درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نه تنها در تهران باشکوه برگزار شد بلکه در سراسر کشور مراسمات با شکوه و عاشقانه برگزار شد.

گراوند گفت: خطبه های فراموش نشدنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از هیچ حافظه‌ای پاک نمی‌شود و نام او در انقلاب با امام، رهبری، شهدا و مردم گره خورده است. امیدواریم قدردان بزرگان کشور در زمانی که در قید حیات هستند باشیم.

برجام توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر در خصوص اقدامات دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: این دولت در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تحریم‌های ظالمانه وجود داشت که به لطف خدا، تدابیر رهبری و فعالیت خدمتگزاران دولت تدبیر و امید گام های موثری در راستای رفع آن صورت گرفته است.

گراوند با اشاره به اینکه یکی از اقدامات دولت فعال کردن خانه احزاب سیاسی است بیان کرد: این موضوع موجب ایجاد نشاط و امید در جامعه شد.

وی بیان کرد: اجرای برجام یکی دیگر اقدامات دولت بود که توانست با حمایت رهبر، تدابیر رئیس جمهور و فرزندان دیپلماسی ایران اسلامی توطئه‌های دشمن را نقش بر آب کند.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر در ادامه افزود: یکی از دستاوردهای برجام خرید هواپیماهای جدید است که اولین آن وارد کشور شد و پس از انقلاب برای نخستین بار است که اتفاق افتاده است.

کنترل تورم و رشد اقتصادی

گراوند تصریح کرد: یکی دیگر از دستاوردهای این دولت رشد اقتصادی است که امروز شاهد آن هستیم که از منفی به مثبت ۴.۷ درصد رسیده است و در تاریخ انقلاب اسلامی بی نظیر است.

وی افزود: این دولت توانسته با سیاست‌های درست تورم را کنترل و در حد ۱۰ درصد برساند.

وی گفت: طرح بیمه سلامت یکی دیگر از اقدامات دولت بود که از سال ۹۳ در سراسر کشور آغاز شده، تمام ایرنیان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و شاهد خدمات خوبی در این طرح هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: امروز افتخار ما این است که با توجه به نا امنی‌های موجود در خاورمیانه در ایران اسلامی از نعمت امنیت پایدار برخوردار هستیم.

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان بوشهر

گراوند در خصوص اقدامات این دولت در استان بوشهر گفت: در حوزه راه‌سازی طرح‌های خوبی در استان بوشهر در دست اجرا است و کارهای خوبی در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در استان بوشهر با وجود استاندار تلاشگر فضای همدلی خوبی شاهد هستیم و گام های موثری برای توسعه استان برداشته شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر گفت: طرح های امید اجتماعی فاز دوم آن در استان آغاز شده که امسال در قالب ۱۰ طرح اجرایی می شود.

گراوند گفت: توجه به روستاها در استان بوشهر نسبت به دیگر استان‌های کشور بی نظیر بوده است که با مدیریت استاندار در حال انجام است.

وی افزود: دهکده گردشگری یکی از ارزشمندترین اقدامات دولت در استان بوشهر است که امیدواریم مردم از آن بهره بگیرند.

مسئولیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی یک امانت است

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر بیان کرد: سیاست‌های دولت تدبیر و امید اساس را بر استفاده از نیروهای وزارت کشور در سمت‌های مختلف گذاشته است که در استان بوشهر این امر به خوبی صورت گرفته است.

گراوند گفت: در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت‌ها یک امانت است و این نظام وارث خون شهیدان است. نباید از جایگاه‌های مدیریتی اقدامات شخصی کرد و تنها خدمت صادقانه به مردم را باید مورد هدف قرار دهیم.

بخشداری خط مقدم خدمت رسانی به مردم است

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر افزود: بخشداری‌ها در وزارت کشور خط مقدم خدمت گذاری به مردم هستند و باید به‌خوبی در جایگاه خود ایفای نقش کنند.

گراوند با اشاره به اقدامات خوب بخشدار سابق بخش مرکزی بوشهر بیان کرد: برزگرزاده در طول خدمت کوتاه در سمت بخشداری اقدامات خوبی را انجام داده و از وجود این عزیز در حوزه سرپرستی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان از خدمات بخشدار سابق بخش مرکزی بوشهر تقدیر و احمد عمویی را به‌عنوان بخشدار جدید معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های عباس برزگرزاده، احمد عمویی به عنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان بوشهر معرفی شد.