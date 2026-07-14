به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده کثیرالشاکی با ۱۴۸۱ نفر شاکی در دادگاه انقلاب مهاباد خبر داد و گفت: در این پرونده که مربوط به حوزه قضایی نقده است ۱۴۸۱ نفر شاکی علیه یک شرکت هرمی و صوری اعلام جرم و شکایت کرده‌اند و از دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی، تعقیب مجازات مرتکبان را کرده‌اند.

وی افزود: در این پرونده ۷ نفر از مرتکبان به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و صف و میل وجوهات کلان از مردم در قالب شرکت هرمی و صوری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از سیر مراحل قانونی و صدور کیفرخواست در دادسرا و رسیدگی در دادگاه انقلاب مهاباد حکم بدوی این پرونده کثیرالشاکی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری اضافه کرد: دادگاه انقلاب مهاباد ۶ نفر از متهمین را پس از احراز بزهکاری آنها به حبس‌های بلندمدت و سنگین، جزای نقدی، ضبط باقیمانده اموال توقیفی متهمان، انحلال شرکت و مصادره کلیه اموال شرکت محکوم کرده است.

عتباتی ادامه داد: با پیگیری‌های موثر قضایی اموالی که از متهمان توقیف شده بود تحت نظارت بازپرس رسیدگی کننده به مالباختگان و شکات استرداد شد و باقیمانده اموال دیگر مالباختگان هم به مرور زمان وفق قانون به آنها بازگردانده خواهد شد.