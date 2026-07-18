ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی به مقوله تامین پایدار آب شهرستان خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه با اشاره با وصول مطالبات مردمی و گزارش های واصله از لزوم تامین آب در بخشهای شرب خانگی، کشاورزی و صنعتی شهرستان خوی اظهار کرد: موضوع از باب تکالیف حقوق عامه ای قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه دستوراتی به رئیس دادگستری شهرستان خوی صادر، نظارت و پیگیری جدی موضوع مورد مطالبه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: رئیس دادگستری خوی و بازرسی کل استان موضوع تامین پایدار آب شهرستان خوی و نظارت مستمر فرماندار این شهرستان را ظرف مهلت یک ماه مورد مطالبه قرار داده اند که در این خصوص لزوم ارائه گزارش فرماندار در خصوص اقدامات نظارتی به تکمیل و بهره برداری از مخازن نیمه تمام، تامین آب شرب از سد آغ چای، سد الند و حفر چاه در بستر رودخانه قطور و نیز مدیریت آبهای سطحی و پیش بینی طرح های مورد نیاز در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است.