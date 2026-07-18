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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی به مقوله تامین پایدار آب شهرستان خوی

ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی به مقوله تامین پایدار آب شهرستان خوی

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی به مقوله تامین پایدارآب شهرستان خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه با اشاره با وصول مطالبات مردمی و گزارش های واصله از لزوم تامین آب در بخشهای شرب خانگی، کشاورزی و صنعتی شهرستان خوی اظهار کرد: موضوع از باب تکالیف حقوق عامه ای قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه دستوراتی به رئیس دادگستری شهرستان خوی صادر، نظارت و پیگیری جدی موضوع مورد مطالبه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: رئیس دادگستری خوی و بازرسی کل استان موضوع تامین پایدار آب شهرستان خوی و نظارت مستمر فرماندار این شهرستان را ظرف مهلت یک ماه مورد مطالبه قرار داده اند که در این خصوص لزوم ارائه گزارش فرماندار در خصوص اقدامات نظارتی به تکمیل و بهره برداری از مخازن نیمه تمام، تامین آب شرب از سد آغ چای، سد الند و حفر چاه در بستر رودخانه قطور و نیز مدیریت آبهای سطحی و پیش بینی طرح های مورد نیاز در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است.

کد مطلب 6891514

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