وصول ۲ همت درآمد مالیاتی از پرونده های فرار مالیاتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز شنبه در جلسه بررسی پرونده های فرار مالیاتی استان اظهار کرد: باید فرار مالیاتی به حداقل ترین میزان برسد و با افرادی که با دلال بازی، سفته بازی وشرکت های صوری قوانین را دور می زنند برخورد قاطع به عمل آید.

وی ادامه داد: با تلاش نهادهای مرتبط و عزم دستگاه قضایی استان به میزان ۲ همت از درآمدهای مالیاتی در پرونده های فرار مالیاتی وصول شده است.

عتباتی تاکید کرد: باید به سمت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تبعیض مالیاتی حرکت کنیم و این با پیشگیری از جرایم مالیاتی خصوصا جلوگیری از فرار مالیاتی محقق می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: باید تبیین شود که اخذ مالیات‌ها به رشد و توسعه کشور و فراهم نمودن رفاه و آسایش شهروندان در بخش‌های مختلف کمک می کند.

وی افزود: اجرای قانون برای همه مردم درخصوص پرداخت مالیات ها یکسان است و هرکسی وفق قوانین مکلف هست مالیات بر درآمد خود را پرداخت کند.

دستگاه قضایی رفتارهای مجرمانه را در موضوعات فرار مالیاتی تعقیب می کند

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به لزوم برخورد جدی با کسانی که از پرداخت مالیات سرباز می زنند و با استفاده از روش های متقلبانه و مجرمانه از پرداخت مالیات فرار می کنند تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که ملاک نظر دستگاه قضایی است اقدامات مجرمانه و متقلبانه برخی افراد سودجو در پرداخت مالیات است که با استفاده از انواع روش های مجرمانه قانون را دور می زنند و با مخفی کردن درآمد واقعی خود از پرداخت مالیات فرار می کنند که در این موارد دستگاه قضایی از باب احقاق حقوق بیت المال به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت: دستگاه قضایی رفتارهای مجرمانه را در موضوعات فرار مالیاتی تعقیب می کند نه بدهی های مالیاتی را که آن از وظایف اداره امور مالیاتی هست.

حسین مجیدی افزود: جرایمی که درخصوص فرار از پرداخت مالیات ارتکاب می یابد مورد نظر دستگاه قضایی هست و محل ورود دستگاه قضایی در فرارهای مالیاتی زمانی است که برخی افراد متقلبانه از پرداخت مالیات فرار می کنند و با داشتن درآمدهای کلان حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند.

وی تاکید کرد: چنانچه مالیات ها به درستی پرداخت شود یقیناً اداره امور مملکت بهتر خواهد بود و خدمات بیشتری درخدمت شهروندان قرار خواهد گرفت و غایت اصلی این کار هم کمک به دولت است.

۱۴۰۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در آذربایجان غربی تشکیل شد

دادستان مرکز آذربایجان غربی با بیان اینکه تعداد ۱۴۰۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در استان تشکیل شده است گفت:مقابله با فرار مالیاتی در واقع درآمد پایدار برای دولت هست که بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.

لازم به ذکر است در این جلسه پس از ارائه گزارش و نقطه نظرات اعضاء، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.