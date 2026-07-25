۲ محکوم به قصاص در آذربایجان غربی به حرمت قائد شهید امت بخشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: محکوم پرونده اول در سال ۱۳۸۸ مرتکب قتل عمد شده بود و قریب به ۱۷ سال بود که در زندان و منتظر اجرای حکم قصاص بود و محکوم علیه دیگر در سال ۱۴۰۰ مرتکب قتل شده بود که او هم مدت ۵ سال در زندان بود.

وی ادامه داد: پس از طی تمامی مراحل قانونی و با درخواست اولیای دم مراتب اجرای قصاص نفس فراهم شد، ولی با تلاش‌های قضات، مددکاران زندان، هسته‌های جهادی بخشایش و خصوصاً حرمت ماه محرم و صفر و خون امام شهید امت بالاخره اولیای دم از قصاص منصرف و با اعلام رضایت قطعی، این ۲ نفر از قصاص رها و حیاتی دوباره یافتند.