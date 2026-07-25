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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

۲ محکوم به قصاص در آذربایجان غربی به حرمت قائد شهید امت بخشیده شدند

۲ محکوم به قصاص در آذربایجان غربی به حرمت قائد شهید امت بخشیده شدند

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۲ نفر محکوم علیه که به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده بودند با گذشت اولیای دم بخشیده شده و حیاتی دوباره یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: محکوم پرونده اول در سال ۱۳۸۸ مرتکب قتل عمد شده بود و قریب به ۱۷ سال بود که در زندان و منتظر اجرای حکم قصاص بود و محکوم علیه دیگر در سال ۱۴۰۰ مرتکب قتل شده بود که او هم مدت ۵ سال در زندان بود.

وی ادامه داد: پس از طی تمامی مراحل قانونی و با درخواست اولیای دم مراتب اجرای قصاص نفس فراهم شد، ولی با تلاش‌های قضات، مددکاران زندان، هسته‌های جهادی بخشایش و خصوصاً حرمت ماه محرم و صفر و خون امام شهید امت بالاخره اولیای دم از قصاص منصرف و با اعلام رضایت قطعی، این ۲ نفر از قصاص رها و حیاتی دوباره یافتند.

کد مطلب 6898205

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