دشمنان در برابر وحدت و بصیرت ملت ایران شکست خواهند خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی چهارشنبه شب در اجتماع مردمی دفاع از ایران اسلامی با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای اقتدار، اظهار کرد: حضور پرشور و مستمر مردم در این تجمعات، نماد وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان است.
وی با اشاره به تشییع باشکوه پیکر شهدای اقتدار، افزود: آنچه در مراسم تشییع این شهدا رقم خورد، حادثهای کمنظیر در تاریخ ایران و حتی جهان بود و ملت ایران بار دیگر با آرمانهای شهدا، انقلاب اسلامی و ولایت تجدید میثاق کردند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با فشارها، تهدیدها و توطئههای خود میتوانند مردم ایران را از مسیر انقلاب جدا کنند، اما غافل از آنکه مقاومت ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورا، نهضت امام حسین(ع) و مکتب شهادت دارد.
عتباتی با بیان اینکه خون شهدا ضامن اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: دشمنان بدانند همانگونه که طی بیش از چهار دهه گذشته در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندهاند، امروز نیز در برابر وحدت و بصیرت ملت ایران شکست خواهند خورد.
وی همچنین به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی اشاره کرد و گفت: یاوهگوییها و تهدیدهای دشمنان هیچ خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد و مردم با حضور در صحنه نشان دادهاند که در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور لحظهای عقبنشینی نمیکنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با قدردانی از حضور مردم استان در تجمعات مردمی، اظهار کرد: مردم آذربایجانغربی اعم از شیعه، سنی و اقلیتهای مذهبی همواره در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی حضوری مثالزدنی داشتهاند و بار دیگر وفاداری خود را به ایران اسلامی اثبات کردهاند.
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود از آزادی ۱۲ زندانی جرائم مالی به مناسبت این مراسم خبر داد و گفت: با گذشت و بزرگواری خانواده یکی از شهدای والامقام و همراهی خیران، همرزمان شهید و ستاد دیه استان، زمینه آزادی ۱۲ زندانی جرائم غیرعمد با محکومیتی بالغ بر ۸ میلیارد تومان فراهم شد.
وی این اقدام را جلوهای از فرهنگ ایثار، گذشت و انساندوستی دانست و افزود: خانوادههای معظم شهدا همواره در ترویج فرهنگ بخشش، گذشت و کمک به همنوع پیشگام بودهاند و این اقدام ارزشمند نیز به برکت خون شهدا و روحیه ایثارگرانه این خانوادهها محقق شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به عملکرد ستاد دیه استان نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ با مشارکت خیران و نیکوکاران، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با ارزشی بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان فراهم شده که این اقدام، گامی مؤثر در حمایت از خانوادههای نیازمند و بازگشت زندانیان به آغوش خانوادههایشان بوده است.
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