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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۵ ثبت شد؛

افزایش اعطای وام قرض‌الحسنه در بانک صادرات ایران

افزایش اعطای وام قرض‌الحسنه در بانک صادرات ایران

​بانک صادرات ایران، مردادماه سال جاری را با اعطای بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات قرض‌الحسنه به پایان رساند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۷۸ هزار و ۸۴۵ فقره انواع تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک صادرات ایران پرداخت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد کرده است. ارزش ریالی تسهیلات اعطایی نیز به ۱۸۱ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال رسیده که از رشد ۳۸ درصدی در مقایسه با ۵ ماهه نخست ۱۴۰۴ حکایت دارد.

تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایتی، سرفصل‌های متنوعی را پوشش می‌دهد و در بین آنها وام‌های ازدواج و تهیه جهیزیه، فرزندآوری، ودیعه مسکن و اشتغالزایی بیشترین متقاضیان را دارد. براساس آمارها از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، تمام این بخش‌ها با رشد بین ۱۵ تا ۵۶ درصدی از نظر ارزش ریالی مبالغ اعطایی همراه بوده‌اند که نشاندهنده پاسخگویی به دامنه وسیع‌تری از مشتریان نسبت به سال قبل است.

از جمله مهم‌ترین وام‌های قرض‌الحسنه پرداختی که مستقیما بر رفاه خانوارها تاثیر دارد، تسهیلات اشتغالزایی است که تا پایان مردادماه بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر از آن بهره‌مند شده‌اند و در ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و ارتقای کسب‌وکارهای خرد به کار برده‌اند. همچنین سیر صعودی در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ودیعه مسکن، ازدواج و فرزندآوری نیز به ترتیب با رشد ۵۶، ۵۳ و ۲۷ درصدی در ارزش ریالی پرداختی‌ها با شتاب بیشتری تقویت شده است.

بانک صادرات ایران با هدف حمایت از خانوارها و توسعه کسب‌وکارهای خرد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در بسترهای حضوری و غیرحضوری را طی سال‌های اخیر افزایش داده است.

کد مطلب 6931373
علی فروزانفر

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    نظرات

    • علی.نژاد محمد IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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      بانک صادرات حامی اصلی قشر زحمت کش بازنشستگان بوده وهست دست همه دست اندرکاران خدوم درد نکند

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