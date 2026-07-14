علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره رایگان بودن خدمات حملونقل عمومی در شرایط جنگی، گفت: بر اساس مصوبه شورا، این موضوع تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت و هر دو ماه یکبار برای تمدید و تأیید، در شورای شهر بررسی میشود.
وی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: پیشنهاد اولیه شهرداری نیز بر همین مبنا تنظیم شده بود و هدف، فراهم کردن فرصتی برای اجرای سیاست رایگانسازی حملونقل عمومی در شرایط ویژه کشور بود.
زاکانی افزود: لایحه ارائهشده از سوی شهرداری علاوه بر رایگان شدن خدمات در شرایط جنگی، حفظ تخفیفها و حمایتهای پیشبینیشده برای اقشار مختلف جامعه را نیز مدنظر قرار داده است تا همان رویه حمایتی گذشته ادامه یابد.
شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری اقدامات اجرایی و زیرساختهای لازم برای اجرای این مصوبه را فراهم کرده است، تصریح کرد: مقدمات و زیرساختهای مورد نیاز از سوی شهرداری آماده شده و پس از این، درباره ادامه روند اجرای طرح، شورای اسلامی شهر تهران مطابق اختیارات قانونی خود تصمیمگیری خواهد کرد.
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