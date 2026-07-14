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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

تمدید رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی تا پایان جنگ دنبال می‌شود

تمدید رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی تا پایان جنگ دنبال می‌شود

شهردار تهران گفت: تمدید رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی تا پایان جنگ مطابق مصوبه شورای شهر دنبال می‌شود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره رایگان بودن خدمات حمل‌ونقل عمومی در شرایط جنگی، گفت: بر اساس مصوبه شورا، این موضوع تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت و هر دو ماه یک‌بار برای تمدید و تأیید، در شورای شهر بررسی می‌شود.

وی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: پیشنهاد اولیه شهرداری نیز بر همین مبنا تنظیم شده بود و هدف، فراهم کردن فرصتی برای اجرای سیاست رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی در شرایط ویژه کشور بود.

زاکانی افزود: لایحه ارائه‌شده از سوی شهرداری علاوه بر رایگان شدن خدمات در شرایط جنگی، حفظ تخفیف‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای اقشار مختلف جامعه را نیز مدنظر قرار داده است تا همان رویه حمایتی گذشته ادامه یابد.

شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری اقدامات اجرایی و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه را فراهم کرده است، تصریح کرد: مقدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی شهرداری آماده شده و پس از این، درباره ادامه روند اجرای طرح، شورای اسلامی شهر تهران مطابق اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

کد مطلب 6887673
محدثه رمضانعلی

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