ترخیص ۳۶۸ هزار تن کالای اساسی از گمرک چابهار در دوران جنگ ۳۹ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قربانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از ترخیص بیش از ۳۶۸ هزار تن کالای اساسی به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار در دوران جنگ تحمیلی ۳۹ روزه خبر داد و گفت: با وجود افزایش حجم ورود کالا و کمبود نیروی انسانی، خدمات گمرکی در اسکله‌های شهید بهشتی و کلانتری به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه ارائه شد.

سرپرست گمرک چابهار اظهار کرد: همکاران گمرک چابهار در طول این ۳۹ روز، به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی، تمامی خدمات و تشریفات گمرکی را در اسکله‌های شهید بهشتی و کلانتری انجام دادند و با بهره‌گیری از دستورالعمل‌های تسهیل‌گرایانه مراجع ذی‌صلاح، به‌ویژه بسته ۱۱‌گانه ابلاغی گمرک ایران، روند ترخیص کالاهای اساسی را با سرعت و دقت دنبال کردند.

وی افزود: در این مدت، بخش قابل توجهی از کالاهای ورودی سایر بنادر نیز به بندر چابهار هدایت شد که همین موضوع باعث افزایش حجم عملیات و ایجاد کمبود در نیروی انسانی متخصص، ارزیابان و کارشناسان گمرکی شد. با این حال، با تدابیر رئیس کل گمرک ایران، معاونان، مدیران ستادی و ناظر گمرکات استان، نیروهایی از سایر گمرکات کشور به چابهار اعزام شدند و همچنان به‌صورت مأموریتی در این گمرک مشغول خدمت هستند.

سرپرست گمرک چابهار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در فرآیند ترخیص کالاها گفت: در این مدت جلسات متعددی با دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برگزار شد و اقدامات زیرساختی مهمی از جمله افزایش تعداد باسکول‌های اسکله شهید بهشتی، افزایش گیت‌های ورود و خروج و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بسته ۱۱‌گانه تسهیلات گمرکی به اجرا درآمد.

قربانی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر ترخیص درصدی کالا، ارزیابی در محل، استفاده از انبارهای اختصاصی و تسهیل تشریفات گمرکی برای فعالان مجاز اقتصادی، موجب شد روند ترخیص کالاهای اساسی با سرعت بیشتری انجام شود و وقفه‌ای در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.

وی در پایان با اشاره به عملکرد گمرک چابهار در این دوره اظهار داشت: حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک، ترخیص قطعی بیش از ۳۶۸ هزار تن کالای اساسی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار بود که نقش مهمی در تأمین مایحتاج ضروری کشور در شرایط ویژه جنگ تحمیلی ۳۹ روزه ایفا کرد.