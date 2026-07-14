احسان قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتشار مجموعه «بلوطها تشنه میمیرند»، فراتر از یک فعالیت نشر ساده، تداوم بخشی از یک رویداد برای حفظ و تکثیر آثار برتر جایزه شیدای دهکردی است.
وی افزود: جایزه نمایشنامهنویسی چهارمحال و بختیاری پیش از این شاهد چاپ و انتشار مجموعه «سکوت شب یلدا» در سال ۱۴۰۱ بود که گواهی بر کیفیت آثار منتخب این رویداد داشت؛ و اکنون دومین مجموعه نمایشنامهنویسی شیدای دهکردی با عنوان «بلوطها تشنه میمیرند»، تأییدیه دیگری بر بلوغ سطح کیفی نمایشنامهنویسان شرکتکننده در این رویداد است.
قائدی در ادامه با اشاره به روند برگزاری این جایزه افزود: جایزه نمایشنامهنویسی شیدای دهکردی بهصورت دوسالانه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود که در دوره چهارم خود، گسترهای کشوری به خود گرفت و شاهد حضور نویسندگان از سراسر کشور بودیم.
وی با تأکید بر ارزش محتوایی این اثر اظهار داشت: این کتاب با نگاهی ژرف به زیستبوم زاگرس و مسائل اجتماعی روز، طیف گستردهای از موضوعات را به تصویر میکشد و نشان از توانایی بالای نمایشنامهنویسان ایرانی در روایت داستانهای نوآورانه دارد.
قائدی همچنین در توصیف محتوای این اثر افزود: این مجموعه، روایتگر تجربههای متمایز ۵ نویسنده خلاق از نقاط مختلف کشور است که شامل آثار «حاجبابا پدر من نیست» اثر حسین خاموشی از تایباد خراسان رضوی، «بلوطها تشنه میمیرند» اثر فرزاد صفدری از فارسان، «بیبی مریم» اثر زهرا صمصامی دمیرچی از تبریز، «مافه گه» اثر رضا ولیپور دهکردی از شهرکرد و «سایدا (کاست محزون ۲)» اثر مسلم سلیمانیان چالشتری از شهرکرد میباشد.
لازم به ذکر است؛ بهزودی مراسمی رسمی برای رونمایی از این کتاب با حضور نویسندگان و هنرمندان شاخص کشوری برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند این اثر را از طریق نمایندگیهای انتشارات سوره مهر در سراسر کشور و یا از طریق سایت رسمی این انتشارات تهیه نمایند.
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