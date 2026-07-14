به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی پیش از ظهر سهشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: در راستای سیاستهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای ارتقای ایمنی راهها و تسهیل تردد کاربران جادهای، عملیات احداث ساختمان جدید پاسگاه پلیسراه نهبندان آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۵۵۰ مترمربع در حال اجراست که ساختمان اداری، محوطهسازی و رمپهای ورود و خروج را شامل میشود.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی اعتبار پیشبینی شده برای اجرای این طرح را ۳۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: احداث این پاسگاه با هدف تقویت پوشش نظارتی، افزایش ضریب ایمنی محورهای پرتردد و بهبود خدماترسانی جادهای انجام میشود.
سهرابی ادامه داد: استقرار این مرکز موجب تسریع در حضور نیروهای پلیسراه هنگام وقوع حوادث، مدیریت بهتر ترافیک، کنترل تردد وسایل نقلیه و کاهش سوانح رانندگی در محورهای شرق استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارتقای زیرساختهای ایمنی جادهای از اولویتهای این ادارهکل است، خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از پاسگاه جدید پلیسراه نهبندان نقش مؤثری در افزایش امنیت سفر و ارتقای کیفیت خدمات به کاربران جادهای خواهد داشت.
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