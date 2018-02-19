به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این مراسم با تاکید بر شروع فصل جدیدی از سازندگی در این حوزه گفت: از چند سال گذشته نظام ساخت درجا در دستور کار این سازمان جهت اجرای طرح های عمرانی با کیفیت و در سریع ترین زمان ممکن قرار گرفته است.

داوود کشاورزیان عنوان کرد: محدودیت در پیمانکاران فعال در بخش ساخت و سازهای بصورت پیش ساخته مانع از اجرای طرح های ساخت درجا شده بود که خوشبختانه با رفع این محدودیت امروز شاهد ساخت و بهره برداری از ۲۵ ساختمان پاسگاه پلیس راه در سراسر کشور در بازه زمانی کمتر از ۳ ماه هستیم و در حدود ۱۰ ساختمان پاسگاه پلیس راه دیگر نیز در دست ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار امیدواری کرد: به زودی ساخت ساختمان های پیش ساخته راهدارخانه ها نیز در سراسر کشور آغاز شود.

مدیرکل دفتر فنی و امور پیمان‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با اشاره به مزیت های اجرای ساختمان های پیش ساخته گفت: احداث ساختمان های پیش ساخته تفکر نوینی در زمینه اجرای طرح های عمرانی است که امروز شاهد به ثمر نشستن آن در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستیم.

بابک طالبی با بیان اینکه ساختمان‌ های جدید پاسگاه‌های پلیس‌راه باهدف ایجاد تحولی جدید در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین به‌منظور رضایتمندی بیشتر مردم از مسائل و مشکلات جاده‌ای احداث می‌شود، یادآور شد: طرح ایجاد ساختمان‌های جدید پاسگاه‌های پلیس‌راه در استان‌های مختلف از مدت ها پیش مطرح بود و پس از اجرای طرح بصورت پایلوت در استان تهران و اصفهان و شناسایی مشکلات موجود و تدوین راهکار و یک نتیجه‌گیری کلی در تمامی نقاط کشور مورد اجرا قرار گرفت.

وی کیفیت، سهولت و سرعت در اجرا، نگهداری راحت و صرفه جویی در هزینه را تنها بخشی از مزایای ساختمان های پیش ساخته دانست.

سهم آذربایجان غربی از این تعداد پاسگاههای به بهره برداری رسیده به صورت همزمان با سراسر کشور، یک پاسگاه در نزدیکی شهرستان شاهین دژ و در حوزه شاهین دژ – تکاب است که شامل ۵۷۳ مترمربع ساختمان اصلی و ۳۴۰۰ مترمربع محوطه بوده و با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیون ریال به بهره برداری رسید.