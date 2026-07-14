به گزارش خبرنگار مهر، در جنوبی‌ترین نقطه خراسان جنوبی، جایی میان خشکی و سکوت دشت‌های نهبندان، تالاب کجی چشم به آسمان دوخته است. تالابی که حیاتش با باران آغاز می‌شود و با گرم شدن هوا، آرام‌آرام رنگ خشکی به خود می‌گیرد.

کجی در روزهای پرآبی، مأمن پرندگان مهاجری است که برای زمستان‌گذرانی به این پهنه می‌آیند. اما این روزها بستر خشک تالاب، دیگر میزبان پرنده‌ای نیست و سکوت جای هیاهوی بال‌ها را گرفته است.

تالابی که رودخانه‌ای دائمی به آن نمی‌رسد، بیش از هر چیز به سخاوت آسمان وابسته است. باران که ببارد جان می‌گیرد و اگر بارش‌ها دریغ کنند، بیم آن می‌رود که پهنه خشک آن به کانونی برای خیزش گرد و غبار تبدیل شود.

حفظ کجی، تنها نگهداشت یک تالاب نیست بلکه تلاشی برای صیانت از بخشی از زیست‌بوم نهبندان و جلوگیری از تهدیدی است که خشکی آن می‌تواند برای سال‌های آینده به همراه داشته باشد.

تالاب کجی نهبندان خشک شد

امیر کوهستانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تالاب کجی بسته به میزان بارندگی‌ها معمولاً در اوایل خردادماه خشک و از اواسط پاییز دوباره آبگیری می‌شود و نمک می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پرندگان مهاجر برای زمستان‌گذرانی به این تالاب می‌آیند، افزود: با خشک شدن تالاب، در حال حاضر پرنده‌ای در کجی حضور ندارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان بیان کرد: اقدامات متعددی برای نگهداشت و حفاظت از تالاب کجی انجام شده و بخشی از برنامه‌ها نیز در دست اجرا است که تثبیت مرز تالاب از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

تداوم اقدامات حفاظتی برای احیای تالاب

کوهستانی با بیان اینکه اصلاح رودخانه‌های منتهی به تالاب نیز انجام شده و اصلاح برخی مسیرها همچنان ادامه دارد، گفت: همچنین مطالعات حوزه آبریز تالاب انجام و نقاط نیازمند لایروبی شناسایی شده است.

وی با اشاره به ارائه نتایج مطالعات از سوی مشاور گفت: سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای حفظ تالاب کجی هزینه شد و استفاده از قرق‌بان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان با تأکید بر ضرورت اجرای طرحی اصولی و بلندمدت برای تالاب افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید در یک بازه بلند مدت انجام و پیامدها و خسارت‌های احتمالی برای آینده بررسی شود تا اجرای طرح‌ها موجب ایجاد تعارض نشود.

بیم‌های خشکی تالاب

کوهستانی با بیان اینکه تالاب کجی به رودخانه دائمی متصل نیست، اظهار کرد: وضعیت تالاب به بارندگی‌ها وابسته است و در صورت نبود بارش، احتمال تبدیل شدن آن به کانون ریزگرد وجود دارد.

وی افزود: فعالیت‌های کشاورزی و چرای دام نیز می‌تواند زمینه تخریب محیط زیست منطقه را فراهم کند و از این رو تلاش داریم مردم را به سمت فعالیت‌هایی با آسیب کمتر به محیط زیست هدایت کنیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: در این زمینه با بخشداری‌ها و مجموعه فنی و حرفه‌ای بررسی‌ها و هماهنگی‌هایی انجام شده و آموزش جوامع محلی در دستور کار قرار دارد.

کوهستانی ادامه داد: مواد اولیه مورد نیاز تا یک سال در اختیار افراد قرار می‌گیرد و دستگاه‌های مورد نیاز نیز به مدت یک سال به صورت رایگان در اختیار آنان گذاشته می‌شود تا زمینه ایجاد مشاغل جایگزین فراهم شود.

وی با اشاره به اجرای طرح حوله‌بافی برای ۳۰ نفر افزود: ادامه این مسیر نیازمند ورود و همراهی سایر دستگاه‌ها است تا برای افراد آموزش‌دیده گواهینامه صادر، تسهیلات خوداشتغالی پرداخت و زمینه بازاریابی و فروش محصولات آنان فراهم شود.