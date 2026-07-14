به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس آخرین به‌روزرسانی وضعیت خدمات، امکان پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه « بام» برقرار شده است. همچنین جریمه دیرکرد اقساط سررسیدشده در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۲۶ تیرماه محاسبه و مشمول بخشودگی قرار گرفت.

ادامه روند پرداخت سود سپرده‌های بلندمدت

فرآیند واریز سود سپرده‌های بلندمدت نیز انجام شده است؛ برهمین اساس سود سپرده های بلند مدت از تاریخ ۲۳ خرداد تا ۱۳ تیرماه واریز شده و مابقی طی روزهای آینده به حساب مشتریان واریز خواهد شد.

پرداخت اقساط تسهیلات در سامانه بام

امکان پرداخت اقساط تسهیلات مبتنی بر سامانه سیتا۲ از جمله طرح‌های «مهربانی ملی»، «اعتبار ملی» و برخی دیگر از تسهیلات ، از طریق سامانه «بام» فراهم شده است.

همچنین جریمه دیرکرد اقساط سررسیدشده از ۲۳ خرداد تا ۲۶ تیرماه برای تسهیلات مشمول، (سیتا ۲) بخشوده شده و این موضوع در سامانه‌های بانک نیز اعمال شده است.

ارائه خدمات چک

تمامی خدمات مرتبط با مدیریت چک شامل چک‌های صیادی، سامانه چکام، سفته الکترونیکی و سامانه چکاوک به‌صورت کامل در دسترس مشتریان قرار دارد.

فرایند رفع سوءاثر چک‌های برگشتی نیز، به‌جز مواردی که مستلزم تأمین موجودی یا وصول چک است، مطابق روال در حال انجام است.

خدمات انتقال وجه در وضعیت پایدار

انتقال وجه درون‌بانکی و انتقال وجه مبتنی بر شبا از تمامی حساب‌های بانک ملی ایران، اعم از حساب‌های دارای کارت و فاقد کارت، از طریق سامانه «بام» و شعب بانک انجام می‌شود.

افتتاح حساب و خدمات حساب

امکان افتتاح انواع حساب شامل کوتاه‌مدت اعتبار ملی، قرض‌الحسنه طرح مهربانی، کوتاه‌مدت عادی و قرض‌الحسنه پس‌انداز در شعب امکان پذیر است.

همچنین مشاهده صورت‌حساب تراکنش‌های انجام‌شده از تاریخ ۱۱ تیرماه به بعد از طریق سامانه بام و سامانه‌های شعب در دسترس مشتریان قرار دارد.

پایداری خدمات کارت

خدمات کارت بانک ملی ایران در وضعیت پایدار قرار دارد و امکاناتی مانند درخواست صدور کارت، مشاهده سوابق کارت‌به‌کارت و تراکنش‌های کارت‌های فاقد حساب در دسترس مشتریان است.

در بخش پرداخت نیز خرید از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان(pos) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و پرداخت از طریق درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای بدون محدودیت در دسترس قرار دارد.

خدمات پرداخت و مدیریت قبوض

خدمات پرداخت شامل خرید شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری، خرید بسته‌های اینترنت و مدیریت و پرداخت قبوض از طریق سامانه «بام» و دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی ایران امکان پذیر است.

بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی و قدردانی از شکیبایی، اعتماد و همراهی ارزشمند مشتریان، اعلام کرد فرایند پایدارسازی و توسعه زیرساخت‌های فنی با رعایت دقیق استانداردهای امنیتی، عملیاتی و کیفی همچنان با تمام توان ادامه دارد و تا بازگشت کامل به شرایط مطلوب، خدمت‌رسانی به مشتریان را با حداکثر توان و مسؤولیت‌پذیری ادامه خواهد داد.

همچنین از مشتریان گرامی درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با خدمات بانکی را صرفاً از طریق کانال‌ رسمی این بانک در پیام رسان بله و سایت این بانک دنبال کنند.