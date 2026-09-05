پای نان زابل به تعزیرات حکومتی کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره کیفیت نان در زابل و در پی سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین پوراندخت، امام جمعه این شهرستان، اظهار کرد: کیفیت نان مطالبه‌ای عمومی است و نظارت بر آن تنها بر عهده یک دستگاه نیست، بلکه فرآیندی زنجیره‌ای از تأمین آرد باکیفیت تا نظارت بر پخت، مهارت شاطر، رعایت مسائل بهداشتی و قیمت‌گذاری را شامل می‌شود.

وی افزود: هماهنگی این دستگاه‌ها در کارگروه آرد و نان فرمانداری انجام می‌شود و تعزیرات حکومتی نیز به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، آمادگی دارد با هرگونه قصور و تخلف در این زنجیره برخورد قانونی کند.

نانوایی‌های متخلف زیر رصد سامانه‌های هوشمند

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: فعالیت واحدهای خبازی در سال جاری با استفاده از سامانه هوشمند «نانینو» به صورت دقیق رصد می‌شود و کسر سهمیه آرد نانوایان متخلف یا کم‌کار، بر اساس عملکرد ثبت‌شده در این سامانه انجام می‌گیرد. سامانه «سیمبا» نیز برای مدیریت توزیع و مصرف آرد و جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع مورد استفاده قرار دارد.

عزیزی گفت: طی سال جاری پرونده‌های متعددی در زمینه تخلفات نانوایی‌ها تشکیل و احکام قانونی از جمله پلمب و کاهش سهمیه صادر و اجرا شده است، اما یکی از چالش‌های اجرای این احکام، ممانعت‌های اجتماعی هنگام پلمب واحدهای متخلف است.

وی از شهروندان زابل خواست در مسیر اجرای قانون، از اعمال فشار یا حمایت از واحدهای متخلف که می‌تواند مانع اجرای عدالت شود، خودداری کنند و افزود: هدف از این برخوردها، حفظ حقوق مردم و ارتقای کیفیت نان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین از مردم خواست تخلفات نانوایی‌ها از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، کیفیت نامناسب نان و تعطیلی خودسرانه را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ صمت گزارش کنند.

عزیزی در پایان از استمرار گشت‌های مشترک و نظارت‌های سرزده در نانوایی‌ها خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی زابل برای همکاری با دستگاه‌های مسئول با هدف بهبود وضعیت نان و افزایش رضایتمندی مردم آمادگی کامل دارد.