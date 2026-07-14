تولد ۴۴ نوزاد سالم در پی انصراف مادران از سقط عمدی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۴ نوزاد سالم از مادرانی متولد شده‌اند که پس از دریافت خدمات تخصصی در مراکز «نَفَس»، از تصمیم خود برای سقط عمدی جنین منصرف شده و دوران بارداری خود را با حمایت این مراکز ادامه داده‌اند.

وی افزود: این مراکز با شناسایی به موقع ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و مراقبتی، نقش مؤثری در انصراف مادران از سقط عمدی جنین و حفظ سلامت مادر و فرزند ایفا می‌کنند.

بهشتی گفت: در حال حاضر نیز ۱۲۲ مادر باردار که از تصمیم به سقط عمدی جنین منصرف شده‌اند، شناسایی شده و تحت پوشش مراکز «نَفَس» قرار دارند و با بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی، اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی، تا پایان دوران بارداری و پس از زایمان مورد حمایت و پیگیری قرار می‌گیرند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه مراکز «نَفَس» با هدف نجات فرزندان سقط، کاهش سقط‌های عمدی و حمایت همه‌جانبه از مادران باردار راه‌اندازی شده‌اند، تصریح کرد: شناسایی به‌موقع مادران در معرض سقط، رفع دغدغه‌های آنان از طریق مشاوره تخصصی و جلب مشارکت خانواده‌ها، از مهم‌ترین برنامه های معاونت. بهداشت در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی، ماماها، روانشناسان و سایر اعضای تیم‌های فعال در مراکز «نَفَس» بیان کرد: تداوم حمایت از مادران باردار و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش حفظ حیات جنین، از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.