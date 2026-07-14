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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

تولد ۴۴ نوزاد سالم در پی انصراف مادران از سقط عمدی در آبادان

تولد ۴۴ نوزاد سالم در پی انصراف مادران از سقط عمدی در آبادان

آبادان - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از تولد ۴۴ نوزاد سالم در نتیجه فعالیت مراکز «نَفَس» تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۴ نوزاد سالم از مادرانی متولد شده‌اند که پس از دریافت خدمات تخصصی در مراکز «نَفَس»، از تصمیم خود برای سقط عمدی جنین منصرف شده و دوران بارداری خود را با حمایت این مراکز ادامه داده‌اند.

وی افزود: این مراکز با شناسایی به موقع ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و مراقبتی، نقش مؤثری در انصراف مادران از سقط عمدی جنین و حفظ سلامت مادر و فرزند ایفا می‌کنند.

بهشتی گفت: در حال حاضر نیز ۱۲۲ مادر باردار که از تصمیم به سقط عمدی جنین منصرف شده‌اند، شناسایی شده و تحت پوشش مراکز «نَفَس» قرار دارند و با بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی، اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی، تا پایان دوران بارداری و پس از زایمان مورد حمایت و پیگیری قرار می‌گیرند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه مراکز «نَفَس» با هدف نجات فرزندان سقط، کاهش سقط‌های عمدی و حمایت همه‌جانبه از مادران باردار راه‌اندازی شده‌اند، تصریح کرد: شناسایی به‌موقع مادران در معرض سقط، رفع دغدغه‌های آنان از طریق مشاوره تخصصی و جلب مشارکت خانواده‌ها، از مهم‌ترین برنامه های معاونت. بهداشت در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی، ماماها، روانشناسان و سایر اعضای تیم‌های فعال در مراکز «نَفَس» بیان کرد: تداوم حمایت از مادران باردار و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش حفظ حیات جنین، از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.

کد مطلب 6887777

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