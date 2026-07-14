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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

پنج منتقد سینما تجلیل می‌شوند

پنج منتقد سینما تجلیل می‌شوند

در مراسمی با عنوان «سینما به روایت قلم» ضمن برپایی بزرگداشت یک روزنامه نگار و مورخ فقید، از پنج منتقد پیشکسوت سینما تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در مراسمی با عنوان «سینما به روایت قلم» که ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۴ تیر در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می شود پرویز جاهد، عزیز اله حاجی مشهدی، طهماسب صلح جو، کامران ملکی و عباس یاری به پاس سال‌ها تلاش در حوزه نقد فیلم و فعالیت در سینما مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

در این برنامه که توسط سازمان سینمایی و با همکاری انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران برگزار می شود، نکوداشت زنده یاد مسعود مهرابی روزنامه‌نگار، نویسنده، منتقد و مورخ فقید سینما نیز برپا خواهد شد.

این مراسم پیش از این قرار بود ۱۴ تیر همزمان با روز قلم برگزار شود که به دلیل برپایی برنامه های وداع با رهبر شهید به ۲۴ تیر موکول شد.

کد مطلب 6887825
ندا زنگینه

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