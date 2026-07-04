به گزارش خبرنگار مهر، «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
همراهی سینماییها برای مراسم تشییع رهبر شهید/ نمایش عکسهای یادگاری سینماگران با رهبر
در هفته گذشته، اعلام شد که مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، علاوه بر مستندنگاری وقایع و فیلمبرداری برای ساخت مستند «باید برخاست»، ۲۴ ساعته دایر است. طبق برنامهریزی انجام شده گروهی ۵۰ نفره در این پروژه همکاری دارند که از این تعداد ۱۶ فیلمبردار مشغول ثبت تصاویر تشییع رهبر شهید در تهران، قم، جمکران، مشهد و ... خواهند بود. قرار است در این مستند تصاویر آمادهسازی تهران و سایر شهرها برای این رویداد، مراسم تشییع، حضور عزاداران، جوانان، زنان، خانواده شهدا و ... ثبت شوند.
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روزهای تشییع رهبری در تهران، ۲۴ ساعته به مستندسازان و عکاسان این پروژه بزرگ خدمترسانی خواهد کرد تا بخشی از این مراسم تاریخی و ملی باشد. در روزهای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی موکب سازمان سینمایی در خیابان خرمشهر و موکبهای وزارت ارشاد در سرای اهل قلم و خیابان پاکستان برپا و میزبان شهروندان سوگوار و اهالی سینمای ایران است.
همچنین، همزمان با برپایی میعادگاه سینماگران در وداع آقای شهید ایران مجموعهای از عکسهای دیدارهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در سالهای مختلف و دلنوشته اهالی سینما که بعد از شهادت ایشان منتشر شد، در قالب نمایشگاهی در معرض دید قرار گرفته است.
همچنین تصاویر این دیدارها و اظهارنظرهای رهبر شهید درباره سینما، برخی فیلمها و اهمیت سینما در قالب ویدیویی ۹۰ دقیقهای طی روزهای برپایی میعادگاه سینماگران، روی پرده سینما سیار مستقر میرود.
حضور سینماییها در مصلی برای وداع با رهبر شهید
سینماگران، مدیران و کارکنان سازمان سینمایی برای بدرقه رهبر شهید ایران ساعات اولیه ۱۳ تیر در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گردهم آمدند.
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد مدیر فرهنگی، محمد حمیدی مقدم رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حبیب ایلبیگی مدیر سینماشهر، لادن طاهری رئیس فیلمخانه ملی ایران، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، بهمن حبشی، انسیه شاهحسینی، علی نوری اسکویی، مرتضی رزاق کریمی، علیرضا حسینی، روحالله حسینی، محمد طیب، محسن بهاری، سجاد نصراللهی نسب، مسعود سفلایی، علی روئینتن، شروین امیر صادقی، مسعود نجفی و ... در مصلی امام خمینی (ره) حضور داشتند.
روایت بازیگری که ۲ بار نقش رهبر شهید را بازی کرد
علیرضا مهران بازیگر سینما و تلویزیون که در ۲ سریال «معمای شاه» و «رازهای ناتمام» نقش مقام معظم رهبری را ایفا کرده است، در گفتگویی با یکی از رسانهها از دلیل انتخابش برای ایفای این نقش و همچنین چالشهای بازی در قامت شخصیتی برجسته، سکانسهای تأثیرگذار، بازخوردهای مردمی و همچنین واکنش دفتر رهبری گفت.
علیرضا مهران در این باره گفت: اولین بار در سریال «معمای شاه» که یک حضور افتخاری بود اما حدود ۲ سال بعد در سریال «رازهای ناتمام»، به شکل گستردهتر و بازتر به شخصیت رهبری پرداخته شد. در «معمای شاه» تنها به برشهایی از حضور ایشان اشاره شده بود اما در «رازهای ناتمام» زندگینامه ایشان بسیار بیشتر مورد بررسی قرار گرفت که من نقش ایشان را ایفا کردم. شباهت ظاهری و تجربه بازیگری، ملاک اصلی انتخابم توسط کارگردانان بود.
وی بیان کرد: سالها در تلویزیون و سینما فعالیت داشتم اما بیشتر کاراکترهایی که بازی میکردم، منفی بودند. وقتی پیشنهاد این نقش مطرح شد، نخستین چیزی که برای من سخت بود، بازی در قامت یک شخصیت روحانی بود و از آن سختتر، این بود که شخص اول مملکت را باید بازی میکردم. حساسیتهای خاصی داشت و کوچکترین اشتباه فنی یا تکنیکال، هم از سوی مخاطب و هم از منظر کارشناسی قابل نقد بود. این یک چالش بسیار جذاب بود، اما ترسها و دغدغههای خاص خود را هم داشت.
مهران درباره اینکه آیا بازخوردهایی از رهبر شهید برای این نقش داشته به تماس دفتر رهبری با عوامل سریال اشاره کرد و گفت: اگرچه من خودم تماسی نداشتم، اما از زبان کارگردان و تهیهکننده شنیدم که تماسهایی از سوی دفتر رهبری گرفته شده و خود حضرت آقا از کار استقبال و رضایت داشتهاند. این خبر بسیار برای ما دلگرمکننده بود.
درگذشت بازیگر قدیمی سینما
در هفتهای که گذشت، منوچهر فرید بازیگر قدیمی تئاتر، سینما و تلویزیون در شهر ملبورن استرالیا از دنیا رفت. منوچهر فرید که همنسل پرویز فنیزاده، جمشید مشایخی و ... بود، متولد ۱۳۱۶ بود.
«خشت و آیینه» ساخته ابراهیم گلستان اولین تجربه سینمایی منوچهر فرید بود و او در طول ۱۴ سال در ۱۵ فیلم سینمایی بازی کرد. «غریبه و مه»، «کلاغ»، «چریکه تارا»، «بلوچ»، سریال «دلیران تنگستان» و ... از جمله آثاری است که فربد در آنها به ایفای نقش پرداخته است.
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه تهران و فراخوان پژوهشی سینما
در هفته گذشته، اعلام شد با توجه به درخواست و استقبال فیلمسازان، با اعلام دبیرخانه چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، مهلت ارسال آثار به این رویداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ تمدید شد.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» برگزار میشود و تمرکز اصلی آن بر حمایت از روایتهای خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشههای رایج است.
همچنین فیلمسازان استانهای مختلف کشور میتوانند با تکیه بر تجربه زیسته خود، جلوههایی از فرهنگها، آئین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام ایرانی را با تأکید بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر روایت خلاقانه در فیلمسازی به تصویر بکشند.
سامانه ثبت نام در ساعت ۲۴ سه شنبه ۳۰ تیر بسته شده و این مهلت دیگر تمدید نمیشود. چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.
همچنین، مهلت شرکت در فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۵ سازمان سینمایی تا پایان مرداد تمدید شد.
پیرو فراخوان پیشین سازمان سینمایی برای دعوت از پژوهشگران، متخصصان و صاحبنظران برای ارائه پیشنهادهای پژوهشی، با توجه به درخواستهای مکرر و به منظور ایجاد فرصت کافی برای تدوین طرحهای باکیفیت و جامع، مهلت ارسال پیشنهادها تا پایان روز شنبه ۳۱ مرداد تمدید شد.
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