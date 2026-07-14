آخرین وضعیت بررسی طرح راهبردی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی

حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس»، اظهار کرد: در این زمینه ۱۱ طرح داریم که در حال بررسی در کمیسیونهای مربوطه هستند.
وی متذکر شد: در جلسه علنی دوشنبه شب مجلس این ۱۱ طرح به عنوان «یک طرح» اعلام وصول شد. این طرحها پس از تجمیع و رسیدن به جمعبندی، در قالب یک طرح واحد برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه خواهند شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این طرحها در کمیسیون مربوطه تجمیع و پس از انجام بررسیهای کارشناسی، متن نهایی آنها تدوین خواهد شد تا طرحی جامع و پخته در این زمینه تهیه شود.
سلیمی با اشاره به ابعاد حقوقی این طرح، تصریح کرد: از آنجایی که این طرح ماهیت حقوقی و امنیتی دارد، بنابراین ضروری است نظرات کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی مجلس، همچنین کارشناسان حقوقی و صاحبنظران این حوزه در فرآیند بررسی طرح مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس تلاش میکند با حفظ دقت و انجام بررسیهای کارشناسی، در عین حال با سرعت لازم، طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را به سرانجام برساند.
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