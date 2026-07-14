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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آخرین وضعیت بررسی طرح راهبردی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی

آخرین وضعیت بررسی طرح راهبردی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ۱۱ طرح مرتبط با تأمین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و پس از تجمیع و جمع‌بندی، به صورت یک طرح واحد در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس»، اظهار کرد: در این زمینه ۱۱ طرح داریم که در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه هستند.

وی متذکر شد: در جلسه علنی دوشنبه‌ شب مجلس این ۱۱ طرح به عنوان «یک طرح» اعلام وصول شد. این طرح‌ها پس از تجمیع و رسیدن به جمع‌بندی، در قالب یک طرح واحد برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه خواهند شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح‌ها در کمیسیون مربوطه تجمیع و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، متن نهایی آنها تدوین خواهد شد تا طرحی جامع و پخته در این زمینه تهیه شود.

سلیمی با اشاره به ابعاد حقوقی این طرح، تصریح کرد: از آنجایی که این طرح ماهیت حقوقی و امنیتی دارد، بنابراین ضروری است نظرات کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی مجلس، همچنین کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران این حوزه در فرآیند بررسی طرح مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس تلاش می‌کند با حفظ دقت و انجام بررسی‌های کارشناسی، در عین حال با سرعت لازم، طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را به سرانجام برساند.

کد مطلب 6887826
زهرا علیدادی

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