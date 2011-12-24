همه دستگاههای اجرایی قزوین موظفند در برگزاری انتخابات همکاری کنند

وی بیان کرد: در سال جاری بر اساس تصمیم وزارت کشور و دستورالعمل ابلاغی هیچ گونه اعتبار عمرانی برای تأمین تجهیزات و زیرساخت های مرتبط به انتخابات تخصیص نخواهد یافت. جزدره ئی افزود: براساس این دستورالعمل ابلاغی همه استان ها موظف هستند که از ظرفیت ها و ملزومات داخلی دستگاههای اجرایی استان استفاده کنند. مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان افزود: در حال حاضر لیست تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای برگزاری یک انتخابات سالم فراهم شده است و دستگاههای اجرایی نباید از تخصیص و در اختیار قراردادان این امکانات دریغ کنند. مدیرکل اداری و مالی استانداری تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود تمامی فرآیندهای مرتبط به حوزه پشتیبانی انتخابات را شناسایی کرده ایم تا از ظرفیت و استعداد سازمان ها و ادارات برای حمایت و پشتیبانی اجرایی انتخابات بیشترین استفاده را ببریم. محسنی: کارت ویژه برای تردد افراد مرتبط در شعب اخذ رأی استان قزوین صادر می شود به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول جزدره ئی در سومین جلسه ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: براساس قانون همه سازمان ها و ادارات موظف و مکلفند در برگزاری مطلوب انتخابات با ستاد انتخابات استان همکاری و همراهی کنند.

در ادامه رضا محسنی مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان هم اظهارداشت: طرح های حفاظتی برای دست اندرکاران انتخابات تهیه و تدوین شده و علاوه بر آن به منظور نظارت بر شبکه VPN که اخبار انتخابات و شعب اخذ را از طریق آن به وزارت کشور ارسال می شود برنامه های دقیقی تعیین و اجرا شده است.

این مسئول افزود: براساس قانون تعرفه های انتخاباتی از طریق وزارت کشور دو هفته قبل از انتخابات به ستادهای استانی و شهرستانی تحویل می شود که در شهرستان ها محل مناسب و امنی برای حفاظت از این تعرفه ها و مهرها تعبیه شده است.

مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات تصریح کرد: کمیته حراست و استعلامات پس از اخذ لیست خبرنگاران از کمیته اطلاع رسانی به منظور حضور خبرنگاران در شعب اخذ رأی کارت ویژه ای تهیه خواهد کرد.