همه دستگاههای اجرایی قزوین موظفند در برگزاری انتخابات همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول جزدره ئی در سومین جلسه ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: براساس قانون همه سازمان ها و ادارات موظف و مکلفند در برگزاری مطلوب انتخابات با ستاد انتخابات استان همکاری و همراهی کنند.
وی بیان کرد: در سال جاری بر اساس تصمیم وزارت کشور و دستورالعمل ابلاغی هیچ گونه اعتبار عمرانی برای تأمین تجهیزات و زیرساخت های مرتبط به انتخابات تخصیص نخواهد یافت.
جزدره ئی افزود: براساس این دستورالعمل ابلاغی همه استان ها موظف هستند که از ظرفیت ها و ملزومات داخلی دستگاههای اجرایی استان استفاده کنند.
مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان افزود: در حال حاضر لیست تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای برگزاری یک انتخابات سالم فراهم شده است و دستگاههای اجرایی نباید از تخصیص و در اختیار قراردادان این امکانات دریغ کنند.
مدیرکل اداری و مالی استانداری تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود تمامی فرآیندهای مرتبط به حوزه پشتیبانی انتخابات را شناسایی کرده ایم تا از ظرفیت و استعداد سازمان ها و ادارات برای حمایت و پشتیبانی اجرایی انتخابات بیشترین استفاده را ببریم.
محسنی: کارت ویژه برای تردد افراد مرتبط در شعب اخذ رأی استان قزوین صادر می شود
در ادامه رضا محسنی مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان هم اظهارداشت: طرح های حفاظتی برای دست اندرکاران انتخابات تهیه و تدوین شده و علاوه بر آن به منظور نظارت بر شبکه VPN که اخبار انتخابات و شعب اخذ را از طریق آن به وزارت کشور ارسال می شود برنامه های دقیقی تعیین و اجرا شده است.
این مسئول افزود: براساس قانون تعرفه های انتخاباتی از طریق وزارت کشور دو هفته قبل از انتخابات به ستادهای استانی و شهرستانی تحویل می شود که در شهرستان ها محل مناسب و امنی برای حفاظت از این تعرفه ها و مهرها تعبیه شده است.
مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات تصریح کرد: کمیته حراست و استعلامات پس از اخذ لیست خبرنگاران از کمیته اطلاع رسانی به منظور حضور خبرنگاران در شعب اخذ رأی کارت ویژه ای تهیه خواهد کرد.
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