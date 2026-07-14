به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال برگزاری جلسه قرارگاه شهید علم الهدی وزارت بهداشت و طی اعلام ستاد اربعین وزارت بهداشت مستقر در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند از تاریخ ۲۲ تیرماه جهت هماهنگی برای حضور در دو موکب دانشجویی مستقر در شهرهای نجف و کربلا اقدام کنند.

طبق اعلام ستاد اربعین وزارت بهداشت سال گذشته حضور ۵ هزار زائر اربعین از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دو موکب دیده شده برای دانشجویان علوم پزشکی به ثبت رسیده است که این دانشجویان از خدمات ارائه شده استفاده کرده‌اند.

باید ستاد اربعین هر دانشگاه ذیل قرارگاه‌ شهید علم‌الهدی برگزار و ترتیبات اعزام دانشجویان به این سفر در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد.