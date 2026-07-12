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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

رانش زمین تأمین آب چهار محله مریوان را با اختلال مواجه کرد

رانش زمین تأمین آب چهار محله مریوان را با اختلال مواجه کرد

مریوان- روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان مریوان اعلام کرد: در پی رانش زمین در محدوده چاه‌های تأمین آب، شبکه آبرسانی چهار محله این شهر با افت فشار و قطعی موقت آب مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان مریوان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی وقوع رانش زمین در محدوده چاه‌های تأمین آب محلات کوره موسوی، تپه موسک، شهرک اوراز و دارسیران ۳، چاه‌های مذکور از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، هم‌اکنون عملیات تخلیه، شست‌وشو و بهسازی چاه‌ها و تأسیسات وابسته با حداکثر ظرفیت در حال انجام است و خروج این تأسیسات از مدار، موجب کاهش قابل توجه ظرفیت تأمین آب شده است.

در این اطلاعیه آمده است: تا زمان بازگشت چاه‌ها به مدار بهره‌برداری، ساکنان محلات کوره موسوی، تپه موسک، شهرک اوراز و دارسیران ۳ با افت فشار یا قطعی آب مواجه خواهند بود.

روابط عمومی امور آب و فاضلاب مریوان ضمن عذرخواهی از شهروندان، تأکید کرده است که هرگونه تغییر در وضعیت بهره‌برداری از طریق اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد و از شهروندان خواسته است تا زمان پایداری شبکه توزیع، با صرفه‌جویی در مصرف آب، این شرکت را در مدیریت شرایط موجود همراهی کنند.

کد مطلب 6885886

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
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      پاسخ
      سلام قطعی آب و برق تا کی بازم تابستون شد و دردسرها شروع شد

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