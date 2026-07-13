البرز در محاصره موج گرما/ از گرمازدگی تا بحران مصرف آب

خبرگزاری مهر، واحد استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: تابستان امسال برای البرزنشینان تنها به معنای گرمتر شدن هوا نیست؛ خیابانهایی که از نخستین ساعات صبح زیر تابش مستقیم آفتاب داغ میشوند، وسایل حملونقل عمومی که تحمل گرما را برای شهروندان دشوار کردهاند، افزایش مصرف آب و برق و هشدارهای پیدرپی دستگاههای خدماتی و امدادی، همگی از شرایطی حکایت دارند که گرما را از یک پدیده طبیعی فصلی به موضوعی مرتبط با سلامت عمومی و مدیریت منابع تبدیل کرده است. ثبت دماهای کمسابقه در ایستگاههای هواشناسی البرز نیز نشان میدهد روزهای گرم پیشرو نیازمند توجه جدی شهروندان به توصیههای ایمنی و صرفهجویی در مصرف آب و برق است.
استقرار توده هوای گرم بر فراز استان البرز موجب شده است رکورد دمای بیشینه در تعدادی از شهرهای استان شکسته شود. همزمان، ادارهکل هواشناسی، مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز و شرکت آب و فاضلاب استان با صدور هشدارهای جداگانه از شهروندان خواستهاند برای کاهش پیامدهای این موج گرما، توصیههای ایمنی و بهداشتی را جدی بگیرند.
رکورد دما در البرز شکسته شد
مدیرکل هواشناسی استان البرز از ثبت دماهای بیسابقه در برخی ایستگاههای هواشناسی استان خبر داد و گفت: همزمان با تداوم استقرار توده هوای گرم، رکورد دمای بیشینه در تعدادی از شهرهای استان طی روز بیستم تیرماه ۱۴۰۵ شکسته شده است.
کامران حقیآبی اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی، اشتهارد با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و پس از آن، کرج و نظرآباد هر کدام با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. همچنین بیشینه دمای هوا در هشتگرد ۳۹ درجه، طالقان ۳۷ درجه، شهرستانک ۳۳ درجه و دیزین ۳۰ درجه سانتیگراد ثبت شد؛ آماری که نشان میدهد اگرچه اختلاف ارتفاع، شرایط دمایی متفاوتی را در مناطق مختلف البرز رقم زده است، اما موج گرمای حاکم تقریباً سراسر استان را تحت تأثیر قرار داده و دما را در بسیاری از نقاط به سطوح کمسابقه رسانده است.
وی با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی افزود: بررسی دادههای جوی نشان میدهد توده هوای گرم همچنان بر فراز استان ماندگار خواهد بود و در صورت تداوم این شرایط، احتمال ثبت دماهای بالا در روزهای آینده نیز وجود دارد.
حقیآبی از شهروندان خواست ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از انجام فعالیتهای غیرضروری و حضور طولانیمدت در فضای باز، بهویژه در ساعات اوج گرما، خودداری کنند و توجه ویژهای به سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای داشته باشند؛ چرا که این گروهها بیش از سایر افراد در معرض آسیبهای ناشی از گرمای شدید قرار دارند.
گرمایی که مردم آن را لمس میکنند
موج گرما تنها در آمارهای هواشناسی خلاصه نمیشود. خبرنگار مهر امروز در یکی از خطوط اتوبوس شهری کرج با تعدادی از شهروندان همصحبت شد که از دشوار شدن تردد در روزهای اخیر میگفتند.
یکی از مسافران که هر روز برای رفتن به محل کار از اتوبوس استفاده میکند، به خبرنگار مهر گفت: در بعضی ساعتهای روز، داخل اتوبوس واقعاً نفس کشیدن سخت شده است. حتی مسیرهای کوتاه هم خستهکننده شده و سالمندان و کودکان شرایط دشوارتری دارند.
این روایت، بخشی از واقعیتی است که این روزها بسیاری از شهروندان البرزی آن را تجربه میکنند؛ گرمایی که دیگر تنها در دماسنجها دیده نمیشود و زندگی روزمره را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اورژانس البرز: گرمازدگی را جدی بگیرید!
همزمان با هشدارهای هواشناسی، مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز نسبت به افزایش خطر گرمازدگی هشدار داده است.
رئیس اورژانس البرز گفت: افزایش ناگهانی دمای هوا سلامت شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن را به طور جدی تهدید میکند.
دکتر احمد مهدوی افزود: گرمازدگی یک وضعیت اورژانسی است و در صورت رسیدگی نکردن بهموقع، میتواند به آسیبهای جبرانناپذیر و حتی مرگ منجر شود.
وی با اشاره به تماس تعدادی از شهروندان با مرکز اورژانس در روزهای اخیر به دلیل بروز علائم گرمازدگی، بر نوشیدن آب و مایعات کافی حتی پیش از احساس تشنگی، پرهیز از مصرف نوشیدنیهای کافئیندار، خودداری از حضور در فضای باز بین ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر، استفاده از لباسهای روشن و نخی و استراحت در محیطهای خنک تأکید کرد.
مدیریت مصرف آب شرط عبور از روزهای گرم
در کنار هشدارهای هواشناسی و اورژانس، شرکت آب و فاضلاب استان البرز نیز نسبت به پیامدهای افزایش دما بر شبکه آبرسانی هشدار داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به پیشبینی ورود موج شدید گرما به استان گفت: افزایش دمای هوا، همزمان با ناترازی انرژی و قطعیهای پراکنده برق، عملکرد تأسیسات آبرسانی و چاههای تأمین آب را تحت تأثیر قرار میدهد و این شرایط، مدیریت مصرف آب را بیش از گذشته ضروری کرده است.
حمیدرضا نامداری از شهروندان خواست نسبت به تأمین مخزن ذخیره آب و استفاده صحیح از پمپهای خانگی اقدام کنند تا در ساعات اوج مصرف با مشکل مواجه نشوند.
وی صرفهجویی در مصرف آب، خودداری از اتصال مستقیم پمپ به شبکه توزیع، پرهیز از آبیاری فضای سبز و درختان در ساعات گرم روز، استفاده نکردن از آب شرب برای شستوشوی خودرو، محوطه ساختمان و پر کردن استخرهای خانگی و همچنین نصب سایهبان برای کولرهای آبی را از مهمترین الزامات عبور از روزهای گرم پیشرو برشمرد.
نامداری تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که همراهی مردم نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه آبرسانی دارد و عبور از شرایط کنونی نیز بدون مشارکت شهروندان امکانپذیر نخواهد بود.
پیشگیری مؤثرترین راه مقابله با گرما
کارشناسان حوزه سلامت تأکید میکنند گرمازدگی تنها با احساس تشنگی یا ضعف آغاز نمیشود و در صورت بیتوجهی میتواند به نارسایی کلیه، اختلال عملکرد قلب، آسیب مغزی و حتی مرگ منجر شود.
سردرد شدید، سرگیجه، تهوع، استفراغ، گرفتگی عضلات، پوست داغ و خشک، افزایش ضربان قلب، گیجی و کاهش سطح هوشیاری از مهمترین علائم هشداردهنده این عارضه است.
پزشکان توصیه میکنند در صورت مشاهده این علائم، فرد باید بلافاصله به محیطی خنک منتقل شود، لباسهای اضافی او خارج و بدنش با آب خنک یا حوله مرطوب سرد شود و در صورت ادامه علائم یا کاهش سطح هوشیاری، بدون فوت وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.
همچنین سالمندان، کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی، دیابتی و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن باید در روزهای آینده تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز، بهویژه بین ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر، خودداری کرده و مصرف مایعات را حتی پیش از احساس تشنگی افزایش دهند.
بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان البرز، توده هوای گرم همچنان بر فراز استان ماندگار خواهد بود؛ موضوعی که ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی، توصیههای اورژانس و مدیریت مصرف آب و برق را دوچندان میکند. کارشناسان معتقدند عبور ایمن از این روزهای داغ، بیش از هر چیز به مشارکت شهروندان در رعایت توصیههای بهداشتی، مراقبت از گروههای آسیبپذیر و مصرف مسئولانه منابع حیاتی وابسته است؛ چرا که در برابر موج گرمای کمسابقه، پیشگیری همچنان مؤثرترین راهکار است.
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