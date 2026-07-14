مصلح آبادی:۱۶ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی اراک نصب شد

علی مصلح‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای مدیریت و صیانت از منابع آب زیرزمینی شهرستان اراک، اجرای برنامه‌های نظارتی و حفاظتی گسترده سال جاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت پایش دقیق میزان برداشت از منابع آبی گفت: در این بازه زمانی ۱۶ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری نصب شده و باید اذعان کرد این اقدام نقش مؤثری در پایش لحظه‌ای و مدیریت دقیق میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی ایفا می‌کند.

مدیر اداره منابع آب شهرستان اراک گفت: همچنین در سه ماهه نخست سال جاری ، با هدف انطباق میزان برداشت با وضعیت واقعی منابع آبی و اجرای دقیق ضوابط قانونی، ۱۳ مورد از پروانه‌های بهره‌برداری اصلاح و تعدیل شده است.

مصلح آبادی با اشاره به اقدامات برخورد با تخلفات حوزه منابع آب شهرستان اراک گفت: با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ۲ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز جهت جلوگیری از تخلیه بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی شناسایی و توقیف شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های نظارتی و اجرای قاطع قوانین، تصریح کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی مستلزم همراهی همه‌جانبه بهره‌برداران و برخورد جدی با تخلفات است و اجرای این اقدامات در راستای مدیریت پایدار و صیانت از منابع آبی با جدیت دنبال می‌شود.