واکنش حماس به طرحی خطرناک برای بلعیدن کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس توافق میان کابینه افراطی رژیم صهیونیستی و آنچه شورای شهرک‌های شمال کرانه باختری خوانده می‌شود، برای ساخت ۱۲ هزار واحد شهرک‌نشینی جدید و اختصاص هشت میلیارد شِکِل (حدود دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار) به توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها را توافقی جنایتکارانه و خطرناک با هدف یهودی‌سازی اراضی فلسطینی توصیف کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافق، تشدید جنگ افسارگسیخته رژیم اشغالگر و بخشی از تلاش‌های آن برای تسلط بر کرانه باختری، بلعیدن اراضی فلسطینی و کوچاندن ساکنان این منطقه است.

این جنبش نسبت به پیامدهای توافق جدید شهرک‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از حمایت آمریکا و سکوت جامعه بین‌المللی در برابر سیاست‌های خود برای تصرف کرانه باختری، در حال اجرای برنامه‌های کابینه فاشیستی و تصمیم‌های بتسلئیل اسموتریچ است؛ کسی که پیش‌تر به تسلط بر کرانه باختری و الحاق کامل آن تهدید کرده بود.

حماس اعلام کرد: این اقدامات تروریستی و یهودی‌سازی، مستلزم اتخاذ موضعی یکپارچه از سوی فلسطینیان، انتخاب راه مقاومت و مقابله و فعال کردن تمامی شیوه‌های رویارویی برای ناکام گذاشتن سیاست‌های کابینه افراطی رژیم صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است که کابینه رژیم صهیونیستی تجاوزات خود علیه ملت فلسطین را از طریق کشتار، نسل‌کشی، غصب اراضی و تعرض به مقدسات تشدید کرده است، اما تصمیم‌ها و طرح‌های آن در سایه پایداری ملت فلسطین و روحیه ریشه‌دار مقاومت در شهرها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری محکوم به شکست خواهد بود.

جنبش حماس از مردم مقاوم فلسطین در سراسر کرانه باختری و قدس خواست رویارویی با دشمن اشغالگر را ادامه داده و تشدید کنند تا این رژیم از سرزمین و مقدسات فلسطین بیرون رانده شود.

حماس همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواست از محکومیت‌های لفظی فراتر رفته و اقداماتی عملی برای متوقف کردن این طرح‌ها انجام دهند؛ اقداماتی که تلاشی خطرناک برای حذف مسئله فلسطین و تعرض به حقوق تاریخی ملت فلسطین به شمار می‌رود.