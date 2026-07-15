به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم با گسترش شهرک سازی ها در کرانه باختری مانع تشکیل کشور فلسطین در قلب اراضی اشغالی می شود.

وی اضافه کرد که شهرک شانور و بیش از ۱۶۰ هسته شهرکی به مثابه دیواری محافظتی برای سراسر اراضی اشغالی عمل خواهند کرد.

یکی از اهداف شوم رژیم صهیونیستی از گسترش شهرک سازی ها چند تکه کردن کرانه باختری و قطع مسیرهای ارتباطی برای ممانعت از تشکیل کشور فلسطین به شمار می رود.

روز گذشته نیز حماس توافق میان کابینه افراطی رژیم صهیونیستی و آنچه شورای شهرک‌های شمال کرانه باختری خوانده می‌شود، برای ساخت ۱۲ هزار واحد شهرک‌نشینی جدید و اختصاص هشت میلیارد شِکِل (حدود دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار) به توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها را توافقی جنایتکارانه و خطرناک با هدف یهودی‌سازی اراضی فلسطینی توصیف کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافق، تشدید جنگ افسارگسیخته رژیم اشغالگر و بخشی از تلاش‌های آن برای تسلط بر کرانه باختری، بلعیدن اراضی فلسطینی و کوچاندن ساکنان این منطقه است.