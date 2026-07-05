واکنش حماس به طرح های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس با صدور بیانیه‌ای، تداوم طرح‌های رژیم صهیونیستی برای کنترل بیش از ۱۴۰ محوطه باستانی در استان الخلیل، واقع در جنوب کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: انتقال مدیریت این محوطه‌ها به نهادهای اشغالگر و استعماری، مصداق عملی سیاست یهودی‌سازی نظام‌مند سرزمین ما است. این اقدامات در چارچوب طرحی انجام می‌شود که توسط بن‌گویر و اسموتریچ رهبری شده و هدف آن تبدیل میراث ما به ابزارهای استعماری و تحمیل واقعیت‌های باطل است.

جنبش حماس بیان کرد: این طرح‌ها هرگز حقایق تاریخ و جغرافیا را تغییر نخواهد داد و اقدامات اشغالگرانه باطل است و به آن مشروعیت نمی‌بخشد. مردم ما در الخلیل و تمامی سرزمین‌های اشغالی، حافظان امین میراث، سرزمین و مقدسات خود باقی خواهند ماند.

حماس همچنین از سازمان یونسکو و تمامی نهادهای بین‌المللی مسئول حفظ میراث جهانی خواست تا هرچه سریعتر برای جلوگیری از دست‌درازی اشغالگران به این محوطه‌های تاریخی و تمدنی اقدام کنند، تحریف حقایق توسط آنها را افشا کرده و آن‌ها را به دلیل نقض حقوق میراث فلسطینی مورد بازخواست قرار دهند.