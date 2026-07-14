  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

صد و سی و ششمین حضور شبانه مردم مشهد در خیابان

صد و سی و ششمین حضور شبانه مردم مشهد در خیابان

مشهد- در این فیلم، صد و سی و ششمین حضور شبانه مردم مشهد در خیابان را مشاهده می کنید.

دریافت 16 MB
کد مطلب 6888288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها