https://mehrnews.com/x3cyWk ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6888288 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ صد و سی و ششمین حضور شبانه مردم مشهد در خیابان مشهد- در این فیلم، صد و سی و ششمین حضور شبانه مردم مشهد در خیابان را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6888288 کپی شد مطالب مرتبط بابت برآورده نشدن انتظارات مردم در تشییع رهبر شهید عذرخواهی می کنیم سنگ تمام خراسانیها برای رهبر شهیدی که به دیار خود بازگشت توضیح سپاه امام رضا(ع) درباره علت تغییر مسیر تشییع رهبر شهید در مشهد سختترین مأموریت یک خبرنگار؛ روایت خیابانی که قلب ایران بود برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
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