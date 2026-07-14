فرماندار مریوان: شهدای ۲۳ تیر نماد هویت مردم کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی بعدازظهر سه‌شنبه در اجلاسیه شهدای مریوان و آیین بزرگداشت «آقای شهید ایران» اظهار کرد: شخصیت مردم کردستان بر پایه چهار مؤلفه اساسی شامل دینداری، فرهنگ کردی، هویت ملی و باورهای انقلابی شکل گرفته و همین ویژگی‌ها سبب شده این استان همواره در دفاع از ارزش‌ها و منافع کشور پیشگام باشد.

وی با اشاره به جایگاه باورهای دینی در میان مردم منطقه افزود: التزام به آموزه‌های اسلامی و انجام فرایض دینی، در کنار فرهنگ اصیل کردی با پیشینه‌ای غنی در عرصه ادب، هنر، آداب و رسوم و ارزش‌های اجتماعی، هویت متمایزی برای مردم این خطه ایجاد کرده است.

فرماندار مریوان ادامه داد: مردم کردستان در کنار حفظ هویت بومی خود، همواره نسبت به سرنوشت ایران احساس مسئولیت داشته‌اند و این روحیه در مقاطع مختلف، به‌ویژه در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی، به خوبی نمایان شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهدای ۲۳ تیر مریوان و دیگر شهدای استان، نمونه‌های روشنی از این روحیه هستند؛ انسان‌هایی که باورهای دینی، عشق به میهن، فرهنگ بومی و تعهد انقلابی را در عمل به نمایش گذاشتند.

وی گفت: در ۲۳ تیرماه ۱۳۵۸، گروه‌های ضدانقلاب با حمله به مریوان، ۲۵ پاسدار بومی کرد را محاصره کردند که در جریان این درگیری، تعدادی از آنان به شهادت رسیدند و شماری دیگر مجروح شدند؛ رخدادی که به عنوان یکی از برگ‌های ماندگار مقاومت مردم کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.

ویژگی‌های شخصیتی «رهبر شهید»

جهانی در بخش دیگری از سخنان خود، «رهبر شهید» را الگویی از تعهد، اخلاق و مردم‌داری دانست و گفت: ساده‌زیستی، توجه به تربیت نسل جوان، علاقه به علم و دانش و حمایت از فرهنگ و هنر، از مهم‌ترین ویژگی‌های این شخصیت بود.

وی همچنین با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۸۸ به کردستان افزود: نگاه جمهوری اسلامی به هویت کردی، نگاهی مبتنی بر احترام، حفظ فرهنگ بومی و تقویت همبستگی ملی بوده است.