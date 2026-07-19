برگزاری یادواره شهدای بمباران نماز جمعه روز قدس در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهدای بمباران نماز جمعه همدان روز قدس همراه با رونمایی از یادمان شهدای والامقام این حادثه امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۳۰ در استادیوم شهدای قدس همدان برگزار می‌شود.

در پاسداشت واقعه تلخ بمباران نماز جمعه روز قدس در تاریخ ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۶۱ و برای زنده نگه داشتن یاد شهدای این بمباران، اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان برنامه‌ای ویژه تدارک دیده است.

در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم نماز جمعه، از المان یادبود این شهیدان والامقام نیز رونمایی می‌شود. از عموم مردم شریف، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جامعه ورزشی و مسئولان دعوت شده است تا در این مراسم حضور یابند.