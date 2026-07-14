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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

حمله دشمن به مناطقی از دشتی و تنگستان؛ خسارت جانی گزارش نشده است

حمله دشمن به مناطقی از دشتی و تنگستان؛ خسارت جانی گزارش نشده است

بوشهر- معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر از اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی به مناطقی در شهرستان های دشتی و تنگستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان بعد از ظهر سه‌شنبه اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های اولیه این حملات تاکنون تلفات جانی نداشته است.

وی یاداورشد: در دور جدید عهدشکنی و تهاجم دشمن آمریکایی به میهن عزیزمان که از روزهای گذشته آغاز شده براثر اصابت های واقع شده در استان بوشهربه مکان های غیر نظامی آسیب جدی وارد نشده است.

جهانیان ادامه داد: باتوجه به عهد شکنی و تهاجم دشمن آمریکایی از شهروندان درخواست می شود از نزدیک شدن به مناطق مورد حمله خودداری کنند.

وی با اشاره به کنترل امور گفت: شهروندان با حفظ آرامش از نزدیک شدن به این مناطق به ویژه پس از اصابت پرتابه برای تماشای صحنه، فیلمبرداری یا کسب خبر اجتناب کنند.

کد مطلب 6888009

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