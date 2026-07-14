حمله دشمن به مناطقی از دشتی و تنگستان؛ خسارت جانی گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان بعد از ظهر سه‌شنبه اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های اولیه این حملات تاکنون تلفات جانی نداشته است.

وی یاداورشد: در دور جدید عهدشکنی و تهاجم دشمن آمریکایی به میهن عزیزمان که از روزهای گذشته آغاز شده براثر اصابت های واقع شده در استان بوشهربه مکان های غیر نظامی آسیب جدی وارد نشده است.

جهانیان ادامه داد: باتوجه به عهد شکنی و تهاجم دشمن آمریکایی از شهروندان درخواست می شود از نزدیک شدن به مناطق مورد حمله خودداری کنند.

وی با اشاره به کنترل امور گفت: شهروندان با حفظ آرامش از نزدیک شدن به این مناطق به ویژه پس از اصابت پرتابه برای تماشای صحنه، فیلمبرداری یا کسب خبر اجتناب کنند.