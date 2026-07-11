به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین تحولات قضایی، بر ضرورت هماهنگی بدنه دستگاه قضا برای اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام تاکید شد.

دادستان کل کشور در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای خدمت، اظهار داشت: بار دیگر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را که ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی بود، تسلیت عرض می‌کنیم.

این مقام عالی قضایی، ضمن قدردانی از دولت و ملت عراق و مردم ایران برای برپایی و حضور در حماسه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، افزود: از تمامی دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان مراسم در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد صمیمانه سپاسگزاریم. تشییع پیکر رهبر شهیدمان، حماسه‌ای ماندگار و رویدادی نادر در تاریخ معاصر جهان بود که لازم است ابعاد مختلف آن توسط نویسندگان، پژوهشگران و راویان ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

وی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر جامعه پس از شهادت رهبر انقلاب افزود: حضور پرشور و مستمر مردم در خیابان‌ها و تجمعات شبانه طی بیش از ۴ ماه گذشته، نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب است. این حضور پرشکوه، فراتر از یک سوگواری، نماد بیعت مجدد با ولایت و برخاسته از علقه قلبی مردم به اهل‌بیت (ع) و ذریه حضرت زهرا (س) که از ویژگی‌های رهبر شهید است، برخاسته است. مردم با این حضور، تلفیق فرهنگ عاشورایی و ارزش‌های اصیل اسلامی را به نمایش گذاشتند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: رهبر شهید پیش‌تر وقوع چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده بودند و با درایت فرمودند که مردم خود کار را تمام خواهند کرد. ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم که جبهه مقاومت شکست نخورده است، بلکه این شهادت موجب تسریع در حرکت رو به جلوی انقلاب و همچنین یأس دشمن شده است. شهادت، پایان راه نیست؛ بلکه عاملی برای تسریع در پیمودن راه امام راحل (ره) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با برشمردن ویژگی‌های رهبر شهید، اظهار داشت: ایشان برخوردار از صفاتی همچون تقوا، صداقت، ایستادگی و مقاومت بوده‌اند.

این مقام عالی قضایی افزود: وفاداری به خط امام خمینی (ره) نیز شاخصه اصلی ایشان بود. در سراسر جهان، نام انقلاب اسلامی با نام امام خمینی (ره) گره خورده است و رهبر شهید نیز با اخلاص تمام، زندگی خود را وقف این مسیر کردند. ما امیدواریم خداوند متعال به ما نیز توفیق بهره‌مندی از این اخلاص را عطا کند تا در مسئولیت‌های خطیر خود، بدون توقف و با نگاه به آرمان‌های نظام گام برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: از رهبر معظم انقلاب برای این انتخاب هوشمندانه تشکر می‌کنیم؛ انتخاب فردی از درون بدنه دستگاه قضا، نویدبخش تداوم تحول و شناخت دقیق اولویت‌هاست. تاکید رهبر شهید انقلاب در احکام رئیس قوه قضاییه بر مقوله «انصاف»، بسیار راهبردی است. انصاف فراتر از عدالتِ صرف است و در این دوره، دادستانی کل کشور به صورت ویژه به دنبال نهادینه کردن «انصاف» در تمامی فرآیندهای قضایی، به ویژه در دادسراها خواهد بود.

این مقام عالی قضایی تاکید کرد: ما از تمامی ظرفیت‌ها، از قضات و کارکنان گرفته تا دانشگاهیان و نخبگان، برای ارائه پیشنهادات اصلاحی استقبال می‌کنیم.

صدور کیفرخواستِ عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند

دادستان کل کشور همچنین از صدور کیفرخواست عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند خبر داد و گفت: در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه و برخورد با فعالیت‌های ضدامنیتی، فرآیند قضایی علیه عوامل مخرب آغاز شده است. به جز کیفرخواست رضا پهلوی، کیفرخواست بیش از ۳۰۰ نفر از مرتبطین و عوامل شبکه‌های معاند از جمله شبکه‌های «من‌وتو» و «اینترنشنال» صادر شده است. این پرونده‌ها بر اساس مستندات دقیق قانونی و با هدف مقابله با اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت ملی دنبال می‌شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعاملات بین‌المللی دستگاه قضا افزود: در حال حاضر ایران در ۵۵ کشور دارای زندانی است و متقابلاً اتباع ۴۳ کشور نیز در زندان‌های ایران به سر می‌برند. سیاست قوه قضاییه، تسهیل در فرآیندهای حقوقی مربوط به اتباع است که در همین راستا، تاکنون با ۳۱ کشور موافقت‌نامه تبادل زندانیان امضا کرده‌ایم. طی سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۴۸ زندانی به کشور بازگشته و ۵۰۲ زندانی خارجی نیز به کشورهای خود منتقل شده‌اند که نشان‌دهنده جدیت در اجرای این موافقت‌نامه‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد همچنین به موضوع ساماندهی دست‌فروشان و رفع سد معبر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دستورالعمل‌های لازم برای آموزش ضابطان در این زمینه تدوین شده است. تاکید ما این است که در برخورد با این مسائل، کرامت انسانی و معیشت مردم اولویت داشته و نباید حقی از شهروندان تضییع شود.