اردوغان: پس از توافق ایران-آمریکا، باید مراقب تحرکات اسرائیل باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: توافق بین آمریکا و ایران راه را برای صلح در منطقه و جهان هموار می‌ کند.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: از پاکستانی‌ ها، قطری‌ ها و سعودی‌ هایی که از دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران حمایت کردند، تشکر می‌کنم. همه باید مراقب اقدامات تحریک‌ آمیز کسانی (رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی) باشند که دستشان به خون فلسطینی‌ ها و لبنانی‌ ها آلوده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان سپس تصریح کرد: توافق آمریکا و ایران گامی بسیار مهم در جنگی است که با اقدامات تحریک آمیز (رژیم) اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد. (اکنون) منطقه ما که در آستانه جنگ بود، نفس راحتی کشیده است.

اردوغان گفت که ترکیه «از طرف منطقه و تمام بشریت» از توافق حاصل شده (تفاهم نامه ایران- آمریکا) بسیار خرسند است.

وی گفت: امیدواریم این توافق راه را برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ما کاملا باز کند. نقشه‌هایی برای به جان هم انداختن برادران، به هدف خود نرسیدند. تلاش‌ ها برای برافروختن شعله‌های جدید اختلاف بین ترک‌ها، اعراب، کردها و فارس‌ها با شکست مواجه شد.