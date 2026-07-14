به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن هنرمند بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، از برگزاری یادواره امام شهید، شهدای رمضان و شهدای جانباز در قم خبر داد و اظهار کرد: این مراسم شامگاه شنبه ۲۷ تیرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، در مجتمع نور قم برگزار خواهد شد.
وی افزود: این یادواره با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدا، تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود و تلاش شده است با برنامهریزی گسترده، آیینی درخور شأن شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به سابقه برگزاری این مراسم در سالهای گذشته بیان کرد: این یادواره پس از ماهها برنامهریزی و هماهنگی و با مشارکت جمعی از خادمان، فعالان فرهنگی و دستاندرکاران حوزه ایثار و شهادت برگزار میشود.
وی ادامه داد: امسال این مراسم با عنوان یادواره امام شهید، شهدای رمضان و شهدای جانباز برگزار خواهد شد تا یاد و خاطره شهدای این حوادث در کنار یکدیگر گرامی داشته شود و جلوهای از وحدت در پاسداشت فرهنگ ایثار به نمایش گذاشته شود.
هنرمند با بیان اینکه این آیین در امتداد برنامههای فرهنگی مرتبط با شهدای جانباز برگزار میشود، اظهار کرد: محور اصلی برنامه، تکریم مقام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده است و تلاش شده تمامی بخشهای مراسم با این رویکرد طراحی و اجرا شود.
وی افزود: در برگزاری این یادواره، جمعی از علاقهمندان، فعالان فرهنگی و اعضای مؤسسه راویان فرهنگ ایثار و شهادت همکاری داشتهاند تا مراسمی فاخر و متناسب با جایگاه والای شهدا برگزار شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به حوادث جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در جریان این حوادث، شهر قم بیش از ۹۰ بار هدف بمباران قرار گرفت و بسیاری از شهروندان در شرایط مختلف از جمله هنگام افطار، سحر، عبادت یا استراحت، آماج حملات دشمن قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در یکی از این حملات، ۹ بمب بر شهر قم فرود آمد و در مجموع بیش از ۱۲۲ نفر از مردم این شهر به شهادت رسیدند که این حادثه از تلخترین برگهای تاریخ معاصر قم به شمار میرود.
هنرمند با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در این حوادث نیز خانوادههای بسیاری داغدار شدند و برخی خانوادهها بخش عمده یا تمامی اعضای خود را از دست دادند که این فداکاریها باید برای نسلهای آینده تبیین و ماندگار شود.
وی تأکید کرد: شهدای جانباز، شهدای جنگ رمضان و شهدای جنگ ۱۲ روزه هر یک بخشی از تاریخ پرافتخار ایثار و مقاومت ملت ایران را رقم زدهاند و شایسته است یاد و نام آنان در کنار یکدیگر زنده نگه داشته شود.
در ادامه این نشست، رئیس مؤسسه راویان فرهنگ ایثار و شهادت قم نیز از برگزاری پنجمین دوره یادواره شهدای جانباز استان خبر داد و اظهار کرد: تبیین سیره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان، از مهمترین اهداف برگزاری این یادواره است.
علی خوشرفتار افزود: در پنجمین دوره این یادواره، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جانباز، توجه ویژهای نیز به مقام رهبر شهید انقلاب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مؤسسه راویان فرهنگ ایثار و شهادت قم به عنوان یک سازمان مردمنهاد ثبتشده، طی سالهای اخیر برنامههای متعددی را در راستای حفظ، تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرا کرده و این مسیر را با قوت ادامه خواهد داد.
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