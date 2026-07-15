به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج محمد سعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، عصر پنجشنبه ۲۵ تیرماه در شهرستان سنقروکلیایی برگزار میشود.
این مراسم همزمان با نماز مغرب و عشاء در صحن حرم مطهر امامزاده احمد (ع) سنقروکلیایی و با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، کربلایی محسن محمدیپناه، از مداحان شناختهشده کشور، در این مراسم به مرثیهسرایی و مداحی خواهد پرداخت و دکتر فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران، نیز درباره ابعاد شخصیتی، مجاهدتها و نقش شهید حاج رمضان سخنرانی میکند.
برگزارکنندگان این آیین اعلام کردهاند که این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده شهید و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا برگزار میشود و برنامههای فرهنگی و مذهبی متعددی برای آن پیشبینی شده است.
در پایان این مراسم نیز از حاضران با سفره اهلبیت (ع) پذیرایی خواهد شد و از مردم شهیدپرور شهرستان سنقروکلیایی و دیگر نقاط استان کرمانشاه دعوت شده است تا با حضور در این آیین، یاد و خاطره شهید حاج محمد سعید ایزدی را گرامی بدارند.
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