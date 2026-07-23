به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در سومین گردهمایی ملی «روز جهانی مغز» که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مغز در پردیس رسانه و هنر شهرداری تبریز برگزار شد، اظهار کرد: با وجود پیشرفتهای چشمگیر و گاه شگفتانگیز در حوزه علوم پزشکی، بهویژه دانش مغز و اعصاب، همچنان یکی از چالشهای اساسی، تبدیل دانش تخصصی به آگاهی عمومی و بهرهگیری از آن در زندگی روزمره مردم است.
وی با اشاره به سهم قابل توجه بیماریهای مغز و اعصاب در الگوی مرگومیر و ناتوانی در جهان، افزود: با وجود توسعه دانش پزشکی، کاهش مرگومیر و عوارض ناشی از این بیماریها به میزان مورد انتظار محقق نشده و دلیل اصلی آن، فاصله میان دانش تخصصی و آگاهی عمومی جامعه است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر شهروندان با علائم اولیه بیماریهای مغز و اعصاب، عوامل خطر و ضرورت مراجعه بهموقع آشنا نباشند، حتی پیشرفتهترین خدمات درمانی نیز نمیتواند نقش کامل خود را در مدیریت این بیماریها ایفا کند.
محمدزاده با تأکید بر اینکه ارتقای سواد سلامت باید به یک اولویت اجتماعی تبدیل شود، گفت: پیشگیری، کاهش عوامل خطر در طول زندگی و تشخیص زودهنگام، سه محور اساسی برای کاهش بار بیماریهای مغز و اعصاب در جامعه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه سلامت تنها محصول عملکرد نظام سلامت و وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: عوامل فرهنگی، اجتماعی، محیطی و فردی در شکلگیری سلامت نقش دارند و همه بخشهای جامعه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در ارتقای سلامت عمومی اظهار داشت: شهرداریها، رسانهها، نهادهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین خود مردم، هر یک سهم مهمی در نهادینهسازی فرهنگ سلامت دارند و این ظرفیت باید در برنامهریزیهای کلان مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین پیشنهاد کرد نشستها و برنامههای آینده حوزه سلامت مغز با مشارکت نهادهای مختلف و فراتر از جامعه پزشکی برگزار شود تا راهکارهای مؤثر برای افزایش آگاهی عمومی و انتقال دانش پزشکی به متن جامعه بررسی و اجرایی شود.
محمدزاده در پایان با اعلام آمادگی معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، خاطرنشان کرد: باید زمینهای فراهم شود تا دستاوردهای علمی و پژوهشی متخصصان حوزه مغز و اعصاب از چارچوب نشستهای تخصصی خارج شده و به دانشی کاربردی و قابل استفاده برای عموم مردم تبدیل شود.
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