مدیریت مصرف انرژی باید به امنیت غذایی توجه ویژه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برومندی روز سه شنبه ۲۳ تیر در نشست کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: حل این مساله نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است و نباید صرفاً با نگاه بخشی یا سازمانی به آن پرداخت، زیرا دغدغه مدیریت مصرف انرژی، دغدغه‌ای ملی و از اولویت‌های دولت است.

وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری بر اساس آمار و ارقام دقیق افزود: سالانه حدود ۲۴۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود که حدود ۳۳ درصد آن در بخش خانگی، ۳۳ درصد در نیروگاه‌ها و حدود ۳۴ درصد در صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود. از این میزان، سهم بخش کشاورزی تنها حدود ۶ میلیارد مترمکعب، معادل حدود ۶ درصد از کل مصرف گاز کشور است.

برومندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تأکید وزیر جهاد کشاورزی، مصرف گاز این بخش نسبت به گذشته کاهش یافته و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، به‌ویژه در گلخانه‌ها، با جدیت دنبال می‌شود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ارزیابی سیاست‌های انرژی باید بر مبنای هزینه و فایده باشد، گفت: بخش کشاورزی با وجود سهم اندک در مصرف انرژی، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. به‌عنوان نمونه، تولید داخلی محصولات باغی از خروج میلیاردها دلار ارز برای واردات جلوگیری می‌کند و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های موجود در تأمین سوخت بخش کشاورزی افزود: تأمین به‌موقع سوخت برای ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی از مطالبات جدی بهره‌برداران است و لازم است در کنار برنامه‌های مدیریت مصرف، این مشکلات نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

برومندی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های مشترک بهینه‌سازی مصرف انرژی را با رویکردی کارشناسی، مبتنی بر داده و در راستای حفظ تولید و امنیت غذایی کشور دنبال کند.