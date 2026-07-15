به گزارش خبرگزاری مهر، درستکار در خصوص راهکارهای مدیریت اوج مصرف گاز در آذربایجان غربی اظهار کرد: مهم‌ترین برنامه شرکت ملی گاز ایران در این زمینه، اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است. ازاین‌رو، از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: افزون ‌بر اقدام‌های فرهنگی، پایش مستمر مصرف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ساختمان ‌های مختلف در دستور کار قرار دارد تا در صورت مشاهده مصرف غیرمتعارف، راهکارهای لازم برای بهینه‌سازی ارائه شود. بهینه‌سازی و عایق‌کاری موتورخانه‌ها ازجمله این عملکردهاست.

درستکار با اشاره به پروژه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها بیان کرد: تاکنون ۵ هزار و ۴۲۲ موتورخانه در این استان بهینه‌سازی شده که نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری داشته است.

سرپرست شرکت گاز آذربایجان غربی درباره مشوق‌های درنظرگرفته‌شده برای مشترکان کم‌مصرف گفت: تعیین مشوق‌ها و سیاست‌های تشویقی در حوزه مصرف گاز از سوی ستاد شرکت ملی گاز ایران انجام می‌شود و شرکت‌های استانی مجری این تصمیم‌ها هستند.

درستکار افزود: سال‌های گذشته پروژه‌هایی ازجمله رایگان‌شدن گاز مشترکان کم‌مصرف اجرا می‌شد، اما اکنون با تغییر ساختار تعرفه‌ها و اعمال نظام پلکانی تازه، چنین پروژه‌ای در دستور کار قرار ندارد و مشترکان می‌توانند با مدیریت مصرف، هزینه‌های گاز خود را کاهش دهند.

وی درباره پروژه‌های هوشمندسازی شبکه گاز گفت: هوشمندسازی تأسیسات و تجهیزات گازرسانی از برنامه‌های مهم شرکت است و اجرای این پروژه‌ها به‌ویژه در حوزه موتورخانه‌ها و ایستگاه‌های تقلیل فشار، نقش مؤثری در کاهش هدررفت انرژی و بهینه‌سازی مصرف گاز دارد.

سرپرست شرکت گاز آذربایجان غربی درباره پروژه‌های هوشمندسازی موتورخانه‌ها در استان گفت: تاکنون ۹۷ موتورخانه در این استان تحت پوشش پروژه هوشمندسازی قرار گرفته‌اند و این برنامه همچنان در دستور کار شرکت گاز آذربایجان غربی قرار دارد.

درستکار افزود: تعیین دقیق حجم صرفه‌جویی حاصل از این پروژه‌ها دشوار است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌ای که برای اجرای این پروژه‌ها صرف می‌شود، در مقایسه با مقدار کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز، به‌طور کامل توجیه‌پذیر و اقتصادی است. همین موضوع سبب شده است شرکت گاز آذربایجان غربی اجرای این پروژه‌ها را با جدیت دنبال کند.

وی درباره سهم ساختمان‌های اداری و دولتی در صرفه‌جویی مصرف گاز بیان کرد: بخش قابل توجهی از مصرف گاز مربوط به دستگاه‌های اجرایی و ادارات است و به همین دلیل نظارت بر عملکرد این مجموعه‌ها به‌طور مستمر انجام می‌شود.