۶ راهبرد ملی کاهش مصرف آب کشاورزی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدباقر محمودی، معاون برنامهریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به مأموریت ملی این سازمان در حوزه مدیریت ناترازی آب، اظهار کرد: موضوع ناترازی و بحران آب از سال گذشته بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای کشور در دستور کار رئیسجمهور قرار گرفت و پس از برگزاری نشستهای تخصصی با وزارتخانهها و صاحبنظران، بررسی علمی این موضوع به دانشگاه تهران واگذار شد.
وی افزود: در ادامه این روند، شورای دولت و دانشگاه به ریاست امید، رئیس دانشگاه تهران، مطالعات جامعی را در حوزه آب انجام داد که نتایج آن در قالب دو جلد گزارش تخصصی، شامل بخش کشاورزی و بخش آب شرب و صنعت، به رئیسجمهور ارائه شد.
محمودی با بیان اینکه رئیسجمهور بر اساس این مطالعات، ۲۰ راهبرد برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی ابلاغ کرد، تصریح کرد: از میان این راهبردها، ۶ راهبرد مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین برنامه اقدام عملیاتی به این وزارتخانه ابلاغ شد و وزیر جهاد کشاورزی نیز مسئولیت تهیه این برنامهها را به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سپرد.
وی تاکید کرد: سازمان تات با بهرهگیری از ظرفیت معاونتهای تخصصی، پژوهشگران و کارشناسان دستگاههای مرتبط، کارگروههای تخصصی تدوین برنامههای عملیاتی را تشکیل داده و تاکنون ۴ نشست تخصصی در این زمینه برگزار شده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی سازمان تات ادامه داد: برنامههای پیشنهادی معاونتهای مختلف با محوریت ارتقای بهرهوری آب، کاهش مصرف و بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی دریافت شده و اکنون در مرحله بررسی کارشناسی، جمعبندی و نهاییسازی قرار دارد.
محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با ادامه روند بررسیها، نسخه اولیه برنامه اقدام عملیاتی شش راهبرد ملی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی طی یک ماه آینده آماده و برای طی مراحل بعدی ارائه شود.
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