به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل‌محمدی در نشست بررسی ویراست نخست «برنامه تولید بهینه در گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده» با تأکید بر لزوم بازنگری در راهبردهای توسعه گلخانه‌ای کشور، اظهار کرد: تولید در محیط‌های کنترل‌شده باید برپایه دانش، نیاز بازار و زنجیره ارزش برنامه‌ریزی شود تا از تولید بدون برنامه فاصله گرفته و به سمت تولید هدفمند، اقتصادی و پایدار حرکت کنیم.

وی افزود: در قالب این برنامه، الگوی تولید به گونه‌ای طراحی خواهد شد که مشخص کند چه محصولی، در چه زمان و در کدام منطقه، بیشترین بازده اقتصادی و بهره‌وری را خواهد داشت.

گل‌محمدی، هم‌سویی توسعه گلخانه‌ها با نیاز بازار را یکی از ارکان اصلی این برنامه دانست و تصریح کرد: موفقیت تولید گلخانه‌ای زمانی محقق می‌شود که محصولات متناسب با تقاضای بازار تولید شوند و حلقه‌های زنجیره ارزش از تولید تا مصرف به یکدیگر متصل باشند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت هوشمند منابع آب و انرژی تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله سامانه‌های آبیاری هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات نوین گلخانه‌ای، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری خواهد داشت.

رئیس سازمان تات، ارتقای سطح کیفی واحدهای گلخانه‌ای، بهره‌گیری از بذرهای هیبرید، توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت مؤسسات تخصصی سازمان را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد.

وی تصریح کرد: برنامه تولید بهینه در گلخانه‌ها یک سند پویا و مشارکتی است و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مؤسسات تحقیقاتی، متخصصان و صاحب‌نظران تکمیل خواهد شد تا به نقشه راهی عملیاتی برای توسعه تولید دانش‌بنیان، افزایش درآمد پایدار بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی کشور تبدیل شود.