خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حجت الاسلام محمد حسین زادفلاح*: گاهی یک زمین، فقط زمین نیست؛ حافظه است، هویت است، فرهنگ است. جای ایستادن یک انسان است. یک نماد و نشانه و یک یاد است.
درمانگاه امام سجاد (ع) در رشت، حالا دیگر فقط محل یک ساختمان سوخته نیست. آنجا با نام شهیده مرضیه نبوینیا گره خورده است و این گره به این سادگیها گسستنی نیست؛ زنی مؤمنه، عفیفه، پناه مردم، حافظ قرآن، اهل معنا و مأنوس با آیات الهی؛ که در ماه رجب، در حال روزه، در دل حوادث نحس آمریکایی دی ماه به شهادت رسید.
به یاد نبوینیا نیاز داریم؛ نه فقط برای ادای احترام به یک شهیده، بلکه برای نجات خودمان ، برای ارتقای جامعه و زندگیمان. برای مادران این خطه، برای دختران این خطه. برای فراموش نکردن نحوست ۱۸ دی. برای اینکه دوباره متبلا به کید دشمن نشویم. برای درک ملموس مظلومیت و ایثار و رشادت یک شیرزن.
باید در آن خاک ثبت شود که چنین زنانی در این خطه زندگی کردهاند و در بین ما زیسته اند؛ تا صد سال بعد هم دختر و پسر گیلانی و ایرانی بداند که چه به سر این سرزمین آمده و چه عزیزانی با خونشان این خاک را آبیاری کرده اند. نوجوان گیلانی بتواند خود را در آن ببیند، قد بکشد، اهل معنا شود، اهل قیام و جهاد شود.
شنیدیم که قرار است آن درمانگاه فروخته شود و بنایی در جای دیگری برپا گردد، اگر این باشد نامردیست و بی فرهنگی. آنجا باید نشانی از نبوینیا بماند تا با یاد او فرهنگ بسازیم و تربیت کنیم.
از مسئولان امر انتظار می رود که به اثرگذاری فرهنگ فکر کنند و به راحتی با دو تا استدلال ساده امر را منعطل نکنند. مثل خیلی از اوقات فرهنگ را فدای کوتهبینی و تنگنظری نکنند. کمی هم به پنجاه سال بعد بیندیشند. کمی هم به حافظه یک استان فکر کنند.دشمن برای تغییر هویت این خطه، بسیار هزینه کرده است؛ ما اما گاهی سرمایههای فرهنگی خود را با دست خود به فراموشی میسپاریم و در زیر ساختمانهای مدرن دفن می کنیم.
یاد نبوی نیا فرهنگساز است؛ غفلت نکنیم تا آیندگان این سرزمین تقبیحمان کنند.
*فعال فرهنگی
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