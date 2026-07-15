از هوش مصنوعی تا آموزش فیفا/ برنامه ویژه برای داوران لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری، با تشریح برنامه‌های این دپارتمان برای فصل جدید فوتبال کشور، از راه‌اندازی نخستین پنل آموزشی آنلاین داوران با حضور مدرسان FIFA و AFC خبر داد و گفت: هفته نخست مردادماه سمینار دانش‌افزایی و توجیهی پیش‌فصل داوران به میزبانی هیأت فوتبال استان اصفهان و با همکاری فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد. همانند سال های گذشته، این دوره در دو بخش تئوری و عملی برگزار می‌شود تا داوران پیش از آغاز مسابقات، آخرین قوانین و دستورالعمل‌ها را مرور کنند.

وی افزود: برنامه‌ریزی ما این بود که از مدرسان بین‌المللی FIFA و AFC به صورت حضوری در این سمینار بهره ببریم، اما به دلیل همزمانی تقویم آموزشی و مسابقات بین‌المللی، امکان حضور آنها فراهم نشد. به همین دلیل برای نخستین بار پنل آموزشی آنلاین را طراحی کرده‌ایم تا مدرسان بین‌المللی به صورت برخط با داوران کشور ارتباط برقرار کنند و دانش و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهند. این اتفاق گام مهمی در مسیر به‌روزرسانی آموزش داوران ایران بر اساس استانداردهای روز فوتبال جهان خواهد بود.

مرادی با اشاره به اینکه این پنل صرفاً برای برگزاری یک دوره آموزشی طراحی نشده است، اظهار کرد: هدف ما ایجاد یک بستر دائمی برای آموزش داوران است. در این پنل، کلاس‌های آموزشی، جلسات تحلیل، فایل‌های تخصصی، اطلاعیه‌ها و محتوای آموزشی در اختیار داوران قرار می‌گیرد و ارتباط آموزشی میان دپارتمان داوری و داوران در طول فصل به صورت مستمر برقرار خواهد بود. معتقدیم آموزش نباید به چند روز پیش از آغاز لیگ محدود شود و این فرآیند باید در تمام طول فصل ادامه داشته باشد.

رئیس دپارتمان داوری در ادامه از توسعه زیرساخت‌های هوشمند این دپارتمان خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی که در فصل گذشته به کمک دپارتمان داوری آمد، برای تمامی داوران پنل شخصی طراحی کرده‌ایم. در این پنل، رزومه، سوابق قضاوت، ارزیابی‌ها، آموزش‌ها و تمامی اطلاع‌رسانی‌های مربوط به هر داور ثبت و نگهداری می‌شود و هر داور به پرونده حرفه‌ای خود دسترسی خواهد داشت.

وی افزود: یکی از قابلیت‌های مهم این سامانه، بارگذاری تمامی صحنه‌های بحث‌برانگیز مسابقات در طول فصل است. این صحنه‌ها در پنل شخصی داوران قرار می‌گیرد تا آنها بتوانند به صورت مستمر به تحلیل، بررسی و تبادل نظر درباره تصمیمات داوری بپردازند. این شیوه آموزشی موجب می‌شود فرآیند یادگیری تنها به کلاس‌های حضوری محدود نباشد و داوران از تجربیات تمامی مسابقات برای ارتقای سطح فنی خود استفاده کنند.

مرادی همچنین درباره تغییرات در فرآیند ارزیابی ناظران داوری گفت: فرم‌های تحلیل عملکرد ناظران داوری نیز از فصل جدید به صورت آنلاین ثبت خواهد شد و تمامی گزارش‌ها و تحلیل‌های ناظران در پنل اختصاصی آنها قرار می‌گیرد. این ساختار بر اساس الگوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) طراحی شده و ضمن افزایش دقت و سرعت در ارزیابی‌ها، به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از عملکرد داوران و ناظران کمک خواهد کرد.

رئیس دپارتمان داوری با اشاره به برنامه‌های بلندمدت این رکن اظهار داشت: برنامه استراتژیک هشت‌ساله داوری با همکاری اعضای کمیته داوران و جمعی از متخصصان تدوین شده است. این برنامه پس از تصویب در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال وارد مرحله اجرا خواهد شد و نقشه راه توسعه آموزش، استعدادیابی، ارزیابی و ارتقای داوران کشور را در سال‌های آینده مشخص می‌کند.

وی همچنین از برگزاری نشست مشترک با رئیس سازمان لیگ خبر داد و گفت: پیش از آغاز مسابقات فصل جدید، جلسه‌ای برای هماهنگی در خصوص اجرای قوانین جدید فوتبال برگزار خواهیم کرد تا تمامی مسابقات با وحدت رویه و بر اساس آخرین اصلاحات قوانین برگزار شود.

مرادی در پایان گفت: با توجه به تعاملات خوبی که با کمیته داوران فیفا داریم، مقرر شده گزارش فنی (Technical Report) داوران جام جهانی را دریافت کنیم. این گزارش یکی از مهم‌ترین منابع آموزشی داوری در جهان است و تلاش خواهیم کرد از نکات فنی، تجربیات و توصیه‌های آن برای ارتقای سطح آموزش و عملکرد داوران فوتبال ایران استفاده کنیم