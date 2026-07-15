خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: بامداد چهارشنبه با شنیده شدن صدای انفجارهای پیدرپی در سواحل جنوبی ایران، از بوشهر و بندرعباس تا حاجیآباد، سیریک، چابهار و دهلران آغاز شد؛ ساعاتی بعد سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در واکنش به «تجاوز شبانه ارتش آمریکا»، سلسلهای از عملیات موشکی و پهپادی را علیه پایگاههای آمریکایی در بحرین، کویت و اردن انجام دادند. این تازهترین حلقه از زنجیره درگیریهایی است که از فروپاشی توافق آتشبس میانمدت تهران-واشنگتن آغاز شده و با تعطیلی تنگه هرمز، افزایش قیمت جهانی نفت همراه بوده است.
صدای انفجار در جنوب کشور؛ آغاز یک شب پرتنش
به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعات پایانی شب سهشنبه صدای چند انفجار در شهرهای بمپور و چابهار در سیستان و بلوچستان شنیده شد که جزئیات آن هنوز نامشخص است. کمی بعد، پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شد؛ البته فرماندار بوشهر اصابتی را گزارش نکرد. استانداری هرمزگان نیز از تبادل آتش در تنگه هرمز و شنیده شدن صداهایی در بندرعباس، شهرستانهای ساحلی و جزایر خلیجفارس خبر داد. در حاجیآباد هرمزگان اصابت یک پرتابه به نقطهای در حومه شهر تأیید شد و در سیریک، در دهانه تنگه هرمز، صدای چند انفجار از راه دور شنیده شد.
در استان خوزستان و ایلام نیز اهداف غیرنظامی هدف ارتش تروریستی آمریکا بود: استانداری خوزستان از اصابت پرتابه به دو انبار غلات و آرد گندم در دشت آزادگان و هویزه خبر داد و فرماندار دهلران گفت یک واحد تولید آب معدنی در بخش موسیان با سه پرتابه هدف قرار گرفته که خسارت مادی داشته اما تلفات جانی نداشته است.
اطلاعیههای سپاه پاسداران؛ روایت شش موج عملیات «نصر ۲»
روابط عمومی سپاه پاسداران طی یک رشته اطلاعیه، شرح عملیاتی موسوم به «نصر ۲» را منتشر کرد که به گفته این نهاد در پاسخ به حملات بعدازظهر ارتش آمریکا به ایستگاههای ساحلی نیروهای مسلح صورت گرفته است:
موج سوم: بنابر اعلام سپاه، نیروی دریایی و هوافضای این نهاد با عملیات همزمان موشکی و پهپادی، سولههای نگهداری تسلیحات و قطعات شناور و هواگرد را در پایگاه شیخ عیسی بحرین و رمپ استقرار پهپادهای MQ9 در پایگاه علیالسالم کویت هدف قرار دادند.
موج چهارم: سپاه همچنین اعلام کرد که مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا موسوم به KJL در منطقه مینا عبدالله کویت را به آتش کشیده است.
موج پنجم: به گفته این نهاد، مرکز مدیریت NSI، مرکز کنترل و فرماندهی، انبارهای قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.
موج ششم: سپاه با انتشار پیامی خطاب به مردم اردن، از حمله به آشیانه جنگندههای اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ و انهدام تعدادی پهپاد راهبردی MQ9 آمریکا در پایگاه العزرق این کشور خبر داد و از مردم اردن خواست زمینه اخراج نیروهای آمریکایی از خاک خود را فراهم کنند.
موج هفتم: به گفته سپاه، در واکنش به حمله به یک انبار خرید گندم در هویزه خوزستان و یک کارخانه آب معدنی در دهلران ایلام، مرکز ارتباطات ماهوارهای، رادار دفاع موشکی و هوایی، سامانه پدافند پاتریوت، آمادگاه یک پایگاه نظامی و سکوهای پرتاب موشکهایمارس در کویت هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفتند.
سپاه در اطلاعیههای خود تأکید کرده که تا زمان ادامه آنچه «شرارتهای آمریکا» میخواند، صادرات نفت و گاز از تنگه هرمز را متوقف نگه خواهد داشت و هشدار داده در صورت تکرار تعرضات، با «پاسخهای غافلگیرکننده» مواجه خواهند شد.
روایت ارتش؛ مرحله هفتم عملیات «صاعقه»
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز جداگانه اعلام کرد در ادامه حملات پهپادی موسوم به عملیات «صاعقه»، در مرحله هفتم این عملیات محل استقرار جنگندههای اف-۱۸، ساختمان اسکان و سوله تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه العزرق اردن را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است. ارتش همچنین اعلام کرد از زمان از سرگیری حملات آمریکا پس از نقض آتشبس، تاکنون شش مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاههای آمریکایی در منطقه انجام داده است.
واکنش سیاسی و بینالمللی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت لفاظیهای او را «در عمل» پاسخ خواهیم داد و از «وجببهوجب» خاک کشور دفاع خواهیم کرد. در مقابل، ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز هشدار داد در صورت نپذیرفتن بازگشت ایران به میز مذاکره، «تمامی پلها» هدف قرار خواهند گرفت و در مراحل بعدی نیروگاهها و پلها نیز در تیررس حملات آمریکا قرار خواهند گرفت. کارین کنایسل، وزیر خارجه پیشین اتریش، در تحلیلی گفته اولویت اصلی ترامپ نه پرونده هستهای بلکه بازگشایی و کنترل تنگه هرمز و مهار قیمت نفت است.
در همین حال یک منبع کاخ سفید اعلام کرد دیداری میان ترامپ و نتانیاهو برای هفته آینده در برنامه نیست.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز مدعی شده ایران در هفت روز گذشته هفت کشتی تجاری را در منطقه هدف قرار داده و در بیانیهای جداگانه از پایان یافتن دور تازه حملات آمریکا به اهداف داخل ایران خبر داده است.
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