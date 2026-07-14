عبور از پیک مصرف برق تابستان بدون همراهی مردم ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی در نشست تخصصی کمیته عالی مدیریت مصرف برق استان که با هدف بررسی راهکارهای عبور از پیک مصرف تابستان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق برای تأمین برق پایدار، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش تقاضای مصرف، مدیریت هوشمندانه انرژی تنها مسیر عبور موفق از این شرایط است.

وی افزایش بی‌سابقه دما و تغییرات جوی را از عوامل تشدیدکننده فشار بر شبکه برق دانست و افزود: توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی، به‌ویژه در بخش نیروگاه‌های گازی و خورشیدی، در کنار کاهش تلفات شبکه و اصلاح الگوی مصرف، از الزامات دستیابی به امنیت پایدار انرژی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی و مردم در مدیریت مصرف برق گفت: صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا بتوانیم در کنار توسعه زیرساخت‌ها، از ظرفیت موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.ه

مهیائی همچنین بر ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از توان داخلی و همکاری همه دستگاه‌ها می‌توان چالش‌های موجود را مدیریت و مسیر توسعه استان را هموار کرد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان نیز با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به سبد انرژی، اظهار کرد: حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه، نقش مهمی در کاهش ناترازی و افزایش امنیت انرژی استان خواهد داشت.

این نشست با تأکید بر آموزش روش‌های صحیح مصرف انرژی، ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف و تدوین برنامه‌های بلندمدت برای مقابله با چالش‌های اقلیمی به پایان رسید.