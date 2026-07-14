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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

سخنگوی وزارت دفاع: با همه توان از نیروهای مسلح پشتیبانی می‌کنیم

سخنگوی وزارت دفاع: با همه توان از نیروهای مسلح پشتیبانی می‌کنیم

سردار طلایی‌نیک با بیان اینکه وزارت دفاع با تمام ظرفیت در پشتیبانی از نیروهای مسلح فعال است، گفت: انتقام از قاتلان و آمران ترور امام شهید و کودکان شهید ایران هرگز فراموش نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم بزرگداشت اقای شهید ایران در مصلی تهران، گفت: مواضع دفاعی کشور به‌صورت کلی و اصلی از سوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می‌شود و ارتش و سپاه نیز اطلاع‌رسانی رویدادهای عملیاتی جنگ را بر عهده دارند.

سردار طلایی‌نیک افزود: وزارت دفاع در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و ستاد کل نیروهای مسلح، به‌ویژه در حوزه‌های پشتیبانی فنی، صنعتی، خدماتی و آمادی، به‌صورت فعال از نیروهای مسلح حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: وزارت دفاع همانند گذشته، در تکرار شکست‌های دشمن آمریکایی و صهیونیستی، نقش مؤثری در عملیات پشتیبانی ایفا می‌کند.

سردار طلایی‌نیک اظهار داشت: انتقام از قاتلان و آمران ترور امام شهید و کودکان شهید ایران هرگز فراموش نخواهد شد و مجازات عاملان این جنایت‌ها، به تقویت بازدارندگی، احیای امنیت ملی، امنیت منطقه‌ای و امنیت جهانی کمک مؤثری خواهد کرد.

کد مطلب 6888227

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    نظرات

    • امید US ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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      پاسخ
      لطفا بمب اتم تولید و رونمایی کنید بعد از تحمیل دو جنگ و کشتن هزاران ایرانی ما محکوم به ساخت بمب هسته ای هستیم #بمب_اتم_مطالبه_ملی

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