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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

پایگاه‌های آمریکا در منطقه آماج هدف حملات پهپادی ارتش + فیلم

پایگاه‌های آمریکا در منطقه آماج هدف حملات پهپادی ارتش + فیلم

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: پایگاه‌های آمریکا در منطقه آماج هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفتند.

یه گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در ادامه حملات کوبنده پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه های آمریکا در منطقه، ساعتی قبل، محل استقرار جنگنده های اف ۱۸، ساختمان اسکان و سوله بزرگ تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سربازان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران ، قطعا درس بزرگ و پیام راهبردی رهبر شهید انقلاب برای دشمن را تثبیت خواهند کرد که «دوران بزن در رو» تمام شده و هر اقدامی علیه خاک و آب و آسمان این کشور تاریخی، بدون پاسخ و هزینه متناسب نخواهد ماند.

این اطلاعیه می افزاید: ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آغاز نقض عهد و آتش بس توسط آمریکا و حملات وحشیانه علیه مناطقی از کشورمان، تاکنون ۶ مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در منطقه انجام داده و این عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 6888352

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 0
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      خدا قوت شیر مردان ارتش عشق... بزنید این هارو
    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 0
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      اگر کشتی کسی خواست رد بشه ،از قبل اطلاع بدن ویا،علامتی بدن ویا نشانه ای بگذارند که این قسمت مین گذاری شده هست خودشان برمی گردن ،واحتیاج نیست کاری انجام دهند

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